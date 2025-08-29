東北日本海側を中心に、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。２９日夜のはじめ頃から３０日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

低気圧が日本海中部にあって東へ進んでいます。この低気圧は３０日に北日本を通過し、前線が東北地方を南下するでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、東北日本海側を中心に、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２９日から３０日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［防災事項］

東北日本海側を中心に、２９日夜のはじめ頃から３０日夜のはじめ頃にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより