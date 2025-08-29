フランス競馬の祭典「凱旋門賞」（G1・10月5日・パリロンシャン）に、また一頭強力な刺客が加わった。8月24日（日）のドーヴィル競馬場で行われたジャンロマネ賞（G1・芝2000m）を制したクイジサーナ（牝5）が、同レースに新設された「ワイルドカード制度」によって優先出走権を獲得。陣営が正式に受諾し、凱旋門賞の出走馬リストに名を連ねた。

クイジサーナを管理するのはシャンティイの名伯楽F.グラファール調教師。登録締切の5月14日には名前がなく、当初は出走予定馬に含まれていなかったが、ジャンロマネ賞勝利でワイルドカードを獲得。出走料免除に加え、優先出走という大きなアドバンテージも付与される。同じくグラファール厩舎のゲゾラ（仏オークス＝ディアヌ賞勝ち馬）も6月にワイルドカードを行使しており、同厩舎からは2頭目の参戦。日本勢にとっても警戒すべき存在となりそうだ。

【海外競馬】英騎手クリフォード・リー、悲願のG1初制覇！ヴェネチアンサンがドーヴィル・モルニー賞を制圧

ジャンロマネ賞は大幅リニューアルで競争激化

今年からジャンロマネ賞は条件が刷新され、従来の4歳以上牝馬限定から、3歳牝馬も出走可能に。さらにG2格のノネット賞と統合され、賞金も25万ユーロから40万ユーロへ増額。アークレース・サーキットの一環として、競争力と注目度が一気に高まった。その記念すべき初年度を制したのがクイジサーナ。新フォーマットのスタートと同時に、凱旋門賞を狙う女王候補を生み出す舞台となった。