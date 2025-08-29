「学生時代にサッカーをしていた」と聞いて驚いた芸能人ランキング！ 2位「又吉直樹」、堂々の1位は？
All About ニュース編集部は8月4〜5日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「学生時代にサッカーをしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「学生時代にサッカーをしていたと聞いて驚いた芸能人」ランキングを紹介します。
【14位までの全ランキング結果を見る】
2位には、又吉直樹さんがランクインしました。
1980年生まれの又吉さんは、2003年に綾部祐二さんとのお笑いコンビ「ピース」を結成。現在は芸人と作家活動を両立しており、2015年にはデビュー小説の『火花』（文藝春秋）が芥川賞を受賞しました。小学校の頃からサッカーに打ち込み、高校時代にはインターハイに出場した経験もあるほどの実力者です。
回答者からは、「体格的にスポーツが苦手なイメージがあったため」（50代男性／三重県）、「スポーツ系ではなく文学系だとばっかり思っていたから」（40代女性／神奈川県）、「本を執筆されてるので、なんとなく文化部のイメージがありました」（20代女性／福岡県）、「風貌からやっていた姿が想像できないからです」（50代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
1位に輝いたのは、明石家さんまさんでした。
1955年生まれの明石家さんは、若い頃から頭角と表したお笑い界のトップランナー。現在も芸能界の第一線で活躍し続け、テレビやラジオで軽快なトークを披露しています。高校時代はサッカー部に所属。特番などでサッカー選手と共演しており、クラブ世界一を決める大会「FIFA クラブワールドカップ」のスペシャルサポーターを務めたこともあります。
アンケート回答では、「お笑いのイメージが強いため、サッカー経験が意外に感じられます」（50代男性／山口県）、「お話が上手な印象でスポーツ経験者にみえないから」（20代女性／兵庫県）、「芸人としてのイメージが強すぎて、運動部出身だという印象が全くなかったから」（30代男性／富山県）、「サッカーをしていたと聞いたことがなかったし、しているイメージも湧きにくいから」（30代女性／宮城県）といった理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
