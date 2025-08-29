園を辞めた先生が激白「あの園長のせいで…」黒い噂に隠された真相【ママリ】

こども園に3人の子を預けて働いている、加代子さん。入園以来、10人以上もの先生が退職しています。今年もまた、担任の先生が姿を消しました。園の中で何かが起きている…。そう感じた加代子さんは、ある決意を胸に真実を探り始めます。こども園を取り巻く人間関係について描いた体験談、『先生が次々に退職する園で、私は』第3話をごらんください。

園の夏祭りに対し、違和感を抱えていた、加代子さん…。ある日、退職した先生から、園長の言動やお金の流れについて聞かされます。ママ友たちに園長の不正疑惑について伝えた加代子さんでしたが…。

退職した先生との再会

それは、思いがけない再会でした。



スーパーで値引き品をみていたら、はるとが、｢あっ、あやか先生だっ！｣と叫んだのです。振り返ると、少し離れた場所に、先日、急に退職したあやか先生の姿がありました。



はるとが年少のときにお世話になった、優しくて真面目な先生です。



はるとはあやか先生にかけ寄り、｢あやか先生～！どうしてこども園にこないの？｣と話しかけていました。



「はると！」と、あわててたしなめると、あやか先生は笑って、



｢いいんですよ。ごめんね、はるとくん。先生、もう先生じゃなくなったんだ｣



あやか先生は、少しさみしそうに言った後、



｢先生ね、今度からお花屋さんになるんだ｣



と、ほほえみました。はるとは、困惑したような表情で私の顔を見上げました。



「あやか先生、お花やさんになるの？」



｢そうだよ。先生のおうちはお花屋さんなの。お母さんのお手伝いをするんだ。はるとくんもお母さんのお手伝いするよね。おんなじだよ｣



あやか先生は、優しい笑顔と声で言いました。



｢うん…｣と返事をしながらも、はるとは下を向いてしまいました。



｢はるとくん…先生はお花屋さんになるから、こども園にはもう行けないけど、元気にいっぱい遊んでね。お友だちや妹ちゃんたちとなかよくね｣



はるとは小さくうなずきました。あやか先生の「お花屋さんになる」という言葉は、まるで子どもを傷つけないための、魔法の言葉みたいにやさしく聞こえました。



私も思わず涙ぐむと、あやか先生はぽつりともらしました。



「はるとくんママ…お気づきですよね。いろいろ変わっちゃいましたよね」



私は言葉に詰まりました…。

違和感が確信に変わった瞬間

あやか先生は私の表情を見て、何かを覚悟したような強い眼差しを向け、静かに話し始めました…。



3年前…前任の園長先生が病気で退職されたあと、赴任してきた「矢島園長」。矢島先生が園長になってから、園内でさまざまなことが変えられてしまったという。



最古参の のりこ先生を退職に追い込み、古株の小杉先生が矢島園長の右腕のような状態になったこと。市の予算を下回る予算で運営させられていること…。



そして、園長の陰湿なプレッシャーについて。否定や無視、揚げ足取りの毎日に心を削られていったこと…。保育士という仕事に対して、自信もうしなってしまった…と、小さくつぶやきました。



「子どもたちや、保護者の方にも申し訳なくて…。でも、のりこ先生がいないんじゃあ、私…」



あやか先生の目には、涙がにじんでいました。



のりこ先生…。園児にも、若い先生方にとっても、お母さんみたいな先生でした。そして、私の子育ての恩人でもあります。園長先生と一緒に、園のためにいつも頑張ってくれていた先生でした…。



「この間の夏祭り…会費は高くなったのに、お昼は持参だし、ヨーヨーなんかポリ袋で…。ちょっと変だなって思っちゃって…」



私が思わず、抱えていた違和感を口にすると、あやか先生は視線を下げたあと、すぐに私の目をしっかりと見て、教えてくれました。



「私、資料室で見たんです。備品の発注記録…。太鼓のレンタル費、今年はすごく高くなってました。隣組から、いつも格安でお借りしていたのに…」



太鼓…。やっぱり…。私の中で、点と点がつながりました。



（矢島園長になってから…のりこ先生がやめてから、やっぱり何かがおかしくなってる）



あやか先生の話で確信を得た私は、ある決意を胸にしました。

ママ友たちの予想外の反応

「これ、ちょっと見てくれない？」



仲良しのママ友のランチ会で、私は持ってきた資料をそっと差し出しました。佳織さん、直美さん、和美さんがそれをのぞき込みます。



「今年の夏祭りの収支表…前のと比較してみたの」



「太鼓のレンタル費、去年の3倍？え、なにこれ…」



直美さんが顔をしかめます。



「しかも、ヨーヨーは手作りになったのに、材料費は上がってるし…。お菓子の数も減ってるのに、おやつ代は前年と同じなの。お昼だって持参だったよね？」



私は息を吸って、はっきりと言いました。



「矢島園長がピンハネしてると思うの…。この間、偶然、あやか先生に出会って聞いたんだけど…パワハラもすごいみたい」



言った。言ってしまった。胸がドキドキして、背中に汗がつたうのを感じました。



「ちょっと神経質じゃない？」



わずかな沈黙の後、和美さんが苦笑まじりに言いました。



「2000円なんて…今どき、どこもそのくらい取るよ？安いくらいでしょ」



直美さんも、諭すように言います。



「先生の退職なんて、そりゃいろいろ事情あるでしょ。子どもにとっては、たった一人の先生だけど、先生からしたら、一つの職場に過ぎないよね｣



さらに佳織さんが続けます。



「パワハラとかさ…最近の若い子って、すぐそういう言い方するよね～。ちょっと注意したら騒ぐっていうか…」

ママ友たちに伝わらない思い

私は資料を手に、声を震わせながら言いました。



「みんな、本当に何も感じなかった？最近、先生たちはピリピリしてたし…。夏祭りが毎年、ちょっとずつ不自然に簡素になっていくの…見てたよね？」



一瞬の間があり、みんなは口々に言いました。



「世の中、儲からないことをやるわけないからさ…」



「子どもが楽しめたなら、いいんじゃない？」



その言葉を聞いて、私は気持ちを飲み込みました。



子どもが楽しかった…確かに、それがすべてであり、大前提です。ママ友の言葉に、私はもう何も言えませんでした。



ランチの後、帰り道。いつもの川沿いの道を歩きながら、私は一人でつぶやきました。



「私がおかしいのかな……」



にぎりしめたレシートが、手の中でぐしゃっと音を立てました。あやか先生の表情…。私に希望を託すような目が、頭から離れません…。あやか先生は、あの時、どんな気持ちで、園の状況を私に話してくれたのだろう。



すばらしい先生たちが、理不尽な思いをして、園をやめていく…。あやか先生のように、保育士という道すら、断念してしまうほど、つらい思いをした人もいる…。



あやか先生やのりこ先生の顔を思い浮かべると、悔しい思いでいっぱいでした。

あとがき：保護者としてできることとは

園長の不正疑惑について、ママ友たちにはっきりと意見を伝えた、加代子さん…。ですが、ママ友からの反応は意外なものでした。皆、園の変化に気づきながらも、それを見ないふりをしているかのようです。



あやか先生の告発にも近い訴えを聞いた加代子さんは、もう、園の理不尽な状況に対して、見過ごすことはできなくなっていました。不信感のある場所に子どもを預けなければいけない状況は、保護者としても放っておけませんよね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 光永絵里

（配信元: ママリ）