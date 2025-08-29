今年10月、須坂市に大型商業施設「イオンモール須坂」が開業するのを前に周辺にはさまざまな施設や店舗が相次いで誕生しています。29日は大型家電量販店が新たにオープン。開店直後から大勢の客が押し寄せました。



上信越道・須坂長野東インターチェンジ付近で建設工事が進む大型商業施設「イオンモール須坂」。敷地内は植樹され、建物の完成が近づいてきました。出店はおよそ170店舗、年間750万人から800万人の来客を見込んでいて、周辺でも企業の出店が相次いでいます。





29日、新たに大型家電量販店がオープン。県内21店舗を構えるヤマダデンキの「Tecc LIFE SELECT須坂店」です。3階建ての売り場は総面積およそ1万1500平方メートルで県内最大規模。家電製品だけではなく、家具など品ぞろえを充実させました。Q.きょうは買うものがある？須坂市から「いえ。何かあれば買うかもしれないですけど、まず見学に来ました。須坂にこんなに大きなものができると思っていなかったので、うれしいやら楽しいやら」愛知から「愛知から来ました。ヤマダデンキが開店するから。もともと信大卒で長野県にゆかりがあったので、ついでに旅行がてら来ようかなと思ってきました」飯綱町から「今までは大きい店は都会へ行かないと見られないかなと思ったので、今度は近くにできて楽しみが増えました」イオンモール須坂の周辺では去年オープンした「ホテルルートイン須坂」をはじめ、物流関連の拠点が設けられています。ヤマダデンキの隣では８月6日にホームセンター「ムサシ」が営業を始めています。ヤマダホールディングス経営企画部広報課 瀧澤隼人課長「あらゆる業種の小売業が集まっている場所ですので、ぜひ地域の皆さまの生活をより豊かにする、そういう業態の店舗が集まっていますので、末永く皆さまを笑顔でお出迎え出来るように頑張っていきたいと思います」10月3日に開業するイオンモール須坂。その周辺は早くもにぎわいが生まれ始めています。