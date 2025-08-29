日本百名湯で行ってみたい「大分県の温泉」ランキング！ 2位「鉄輪温泉（大分県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女205人を対象に「日本百名湯」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「大分県の温泉」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地獄蒸し料理に興味があるので」（30代女性／東京都）、「温泉につかって、地獄蒸し料理を食べるのがよいそうです。おいしそう」（60代男性／新潟県）、「有名な湯けむり見たい」（20代女性／千葉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「由布院は有名な温泉ですので一度は訪れたい温泉です」（50代女性／山口県）、「自然景観とアート・カフェ文化も楽しめるから」（20代女性／東京都）、「
由布岳を見ながら、大きな露天風呂に入ると、ストレスも吹き飛び、最高です」（50代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：鉄輪温泉（大分県）／23票2位は「鉄輪温泉（大分県）」でした。別府八湯の1つである鉄輪温泉は、湯けむり立ちのぼるレトロな温泉街として知られ、蒸し湯や地獄蒸し料理といったユニークな体験ができるスポットとしても人気です。古き良き温泉文化と風情を色濃く残し、滞在型の湯治にも適した施設が充実しています。
1位：由布院温泉（大分県）／152票1位は「由布院温泉（大分県）」でした。豊かな自然に囲まれた由布院温泉は、全国的にも人気の高い観光温泉地であり、由布岳を望む絶景とともに楽しめる宿や露天風呂が魅力です。温泉街にはカフェや美術館、センスのよいショップが並び、女性を中心に多くの旅行者を惹きつけています。
回答者のコメントを見ると「由布院は有名な温泉ですので一度は訪れたい温泉です」（50代女性／山口県）、「自然景観とアート・カフェ文化も楽しめるから」（20代女性／東京都）、「
由布岳を見ながら、大きな露天風呂に入ると、ストレスも吹き飛び、最高です」（50代男性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)