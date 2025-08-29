映画『8番出口』を見る前に知ってほしい8つのこと。二宮和也が「無個性」を演じる説得力とは
映画『8番出口』が8月29日より劇場公開中。本作はインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたった1人で制作し、累計販売本数190万本超の世界的大ヒットを記録したゲームの実写映画化作品です。
結論から申し上げれば本作はべらぼうに面白い！ カンヌ国際映画祭のミッドナイト・スクリーニング部門のワールドプレミアで8分のスタンディング・オベーションで迎えられたことも納得の、世界に通用するエンタメになっていました。ここではネタバレなしで事前に知ってほしいこと、具体的な魅力を記していきましょう。【動画を見る】映画『8番出口』予告編
それでいて、原作ゲームにはない新たな異変があるほか、原作ゲームを遊んでいてこそ（あるいは実況プレイ動画を見ていてこそ）分かるサプライズも仕込まれています。原作を知らない人、知っている人でそれぞれ別の楽しさがある、とても間口の広い作品なのです。
ホラー映画を見慣れている筆者としては、今回の映画の怖さはマイルドなほうで、ホラー初心者にもおすすめできるし、お子さんも小学校高学年くらいからであれば問題ないのでは……と言いたいところ。一方で、人によって何を怖く感じるかはバラバラで、絶対的な指標は存在しないため、究極的には「怖さについては誰の意見も信用しないほうがいい」「見てみるしかない」でしょう。
それでも言えるのは、グロテスクで残酷なシーンも、「ワッ」と大きな音で驚かせるような、いわゆる「ジャンプスケア」も、かなり控えめな作りではあるので、過度に警戒しなくてもいいということ。
ただし「目を覆いたくなるほどにショッキングな光景と、急でびっくりするジャンプスケアといえなくもない場面が、それぞれ1カ所ずつあるといえばある」というあんばいではあるので、それ相応の覚悟を持って見るのがおすすめです。
断言できるのは、本作に限らず「ホラー映画は映画館で見たほうがいい」ということ。本作は特に後述する「没入観」や「見ることができない」ことを生かした特徴があるので、ほかにジャマが入らない環境、特に「暗がり」が効果的に働く劇場でこそ、真の面白さと恐怖をたっぷりと味わえるはず。それは、直近の（こちらはPG12指定でもおかしくない残酷さもある）映画『近畿地方のある場所について』も同様でした。
しかしながら、本作は「映画館で没入して体験する」映画としての魅力を突き詰めています。例えば、カットをなるべく割らないロングショットが続く撮影と、同時進行に行われていたというこだわりの編集のおかげで、実際に「異様な空間にいる」ような体験ができるのです。
さらに、カメラワークが臨場感たっぷりに工夫されており、「観客はこの目線では異変に気付くのに、登場人物が気付いていない」という場面では、前述した「ずっと見ることしかできない」映画の特徴が、「異変に気づいてくれよ！ 後ろにあるよ！」などと思うしかない「もどかしさ」へと変わり、むしろ楽しめるという、やはりゲームとは別ベクトルの（あるいは実況プレイ動画を見ているのにも近い？）面白さが備わっているのです。
また、原作ゲームには「変すぎて笑ってしまう異変」もあるのですが、今回の映画ではその「ネタ」要素はほぼ排除されています。ある種のコメディー的な要素が原作からなくなったことを残念に思う人もいるかもしれませんが、シリアスな物語を成立させる、リアリズムが重要な映画という媒体では、正解だと思えました。
さらには、同じ展開ばかり飽きてしまうこともきっとないであろう、後述する主人公の「気付き」を主体とした物語には確かな感動とメッセージもありますし、「ネタバレ厳禁の大胆な仕掛け」も用意されています。美術や小道具など原作再現の工夫もこれ以上はないもので、失敗作とされる作品もあった「ゲームの実写映画化」の歴史上で、1つの完成系といえるでしょう。
特に「ループもの」は、筆者個人は「ほぼハズレなし」、一定の面白さがほぼ保証されているジャンルであるとも思います。「前と同じシチュエーションが続く」奇妙さと居心地の悪さはホラー作品とも相性がよく、そもそもやはり「間違い探し」的なゲーム性を持つ上に、そこから脱出したい登場人物との切実な気持ちにも同調しやすいと、エンタメとして楽しめる「土台」を備えているのです。
直近でも『ペナルティループ』『ファーストキス 1ST KISS』『アンティル・ドーン』とループものの映画が続々と公開されていることも、やはり「ループもの」の型が“鉄板”だからでしょう。
なお、『8番出口』は原作から、映画『シャイニング』のオマージュといえる恐怖シーンがあり、そもそもが「映画らしさを意識した」作品だったのかもしれません。
さらに余談ですが、漫画を原作とした実写映画『九龍ジェネリックロマンス』が、『8番出口』と同日の8月29日より上映されており、こちらも実は「ループもの」の要素を含んでいます。「夏の暑い時期の停滞感」も含めて、「ループもの」の名作『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』をほうふつとさせました。また、小説を原作とした9月5日公開の『カラダ探し THE LAST NIGHT』も夜の遊園地で高校生たちが“カラダ”を集めるミッションに挑み、殺されると「リセットされる」という、こちらも分かりやすいループもののホラーになっています。
2022年の前作を見ていなくても楽しめる説明もちゃんとありますし、ダウナーなだけでなく「青春の明るさ」も意識した作りもユニークなので、こちらも併せてチェックしてください。
劇場パンフレットによると、川村元気監督は「どうすれば観客に、よりスリリングに見せていくことができるのかを考えていくと、プランがどんどんシナリオから変わっていく」「撮って編集したら違うってなって、みんなで打ち合わせしてシナリオを書き直して、もう1回撮り直す」という柔軟な作りになっていたそう。だからこそ、二宮和也の意見も反映されたとみていいでしょう。
その上で川村監督は二宮和也を「個性を絶妙に消して、無個性を演じることもできる。二宮くんは、自分は【モブ】を演じたと言っていました。無個性から始まり、地下通路の「異変」と相対していく中で、内在する個性が出ていく。その変化をここまで表現できるのは、彼しかいなかったと思います」と称賛しています。確かに、序盤の彼は普通や無個性を通り越して「没個性」な印象さえあり、だからこそ延々と続く地下通路の「煉獄（天国と地獄の間にある場所）」で憔悴するギャップが際立ちますし、やがて確かな成長をしたことが分かる、二宮和也の「表情」にも感動があるのです。
また、映画化にあたっては原作者のKOTAKE CREATEともディスカッションを重ねており、4Gamer.netのインタビュー記事によると、「もし自分があの地下通路に入ったら，スマートフォンで写真を撮ると思う」提案はKOTAKE CREATEからされたものだったそうです。それもまた「普通はそうするだろうな」というリアリズムを与えていますし、映画独自の物語は共同脚本を手がけた平瀬謙太朗と川村監督だけではなく、原作者とキャストとスタッフとの「集合知の力」でできあがったと言っていいでしょう。
また、劇中で提示されるキャラクターの情報は最小限でありながらも、そこから「きっとこうなのだろう」と思える「深み」も与えています。かつ上映時間も間延びすることなく95分とタイト（同日公開の『ベスト・キッド：レジェンズ』の上映時間も94分でほぼ同じ）にまとまっており、映画化に当たってのある種の「最大公約数」的なアプローチが成功していると言えるでしょう。
さらに“歩く男”を演じた河内大和の見た目も振る舞いも原作の“おじさん”にそっくりだったり、小松菜奈や花瀬琴音が出番は少ないながらも強い印象を残していたりと、登場人物がごく少ない作品だからこそ、俳優の演技の妙も伝わる作品になっているのです。
実際に川村監督がボレロを選んだ理由は「あの曲が世界で最も有名なループミュージックだから」だったそうです。同じくボレロが（しかも全編で）効果的に使われている作品には、細田守監督が手掛けた短編劇場アニメ『デジモンアドベンチャー』（1999年）もあるので、併せて見てみてもいいでしょう。
また、本作の音楽は中田ヤスタカ（CAPSULE）と網守将平（QUBIT）が手掛けており、間違い探しの「正解」「不正解」を示す場面で、まるで「効果音」のように、でも劇伴として自然に溶け込むようで、かつホラーとしての不穏さにマッチした絶妙な仕上がりとなっています。音響も優れていることも含め、「音」を味わい尽くせることも、映画館で見てほしい大きな理由なのです。
そのメッセージおよびテーマをストレートに示しているのは、主人公が8番出口に向かうために、ささいな変化も細かくチェックしようとするのに対し、物語の始まりではとあるひどい事態に対して「見てみぬふりをした」という皮肉的な構図です。
その「見てみぬふり」をしてしまうという「罪」は誰にでも日常的に、それこそ「同じことの繰り返しのような生活」にも紛れ込んでいるものです。
でも、実はその「時には見てみぬふりをしてしまうループのような日常」にも、実はどこかに「変化」はあり、その変化に気付き、のちに「本当に大切なこと」のために行動することこそが重要なことではないか……エンタメとして楽しめるだけでなく、そんな学びも得られる物語にもなっていることもまた、称賛したいです。
また、映画の序盤に電車に乗り込む乗客として、とある有名人が映り込んでいるのですが、これをノイズに感じてしまう人もいるかもしれません。ただ、序盤も序盤で物語の流れを断ち切るわけでないですし、話題にするための宣伝手法としても十分に理解できる、多くの人にとっては許容範囲であるとも思います。なお、原作者のKOTAKE CREATEもエキストラとして参加しているそうですよ。
なぜなら、原作ゲームのボリュームはとても少なく、初めからプレーしても数時間（慣れれば数十分）でクリアーできる上、異変に自主的に気づく面白さ&怖さのあるゲーム内容も鑑みれば、「実況プレイ動画はほぼネタバレ」と言えるから。映画には登場していない異変もゲームにはたくさんあるので、映画の後にでもぜひ遊んでほしいですし、その後で実況プレーヤーの「リアクション」もまた楽しんでほしいです。
なお、原作ゲームは値段も安く、Switchのダウンロード版は470円で9月14日までのセールでは376円、Steamでは9月12日までのセールで329円となっています。さらに、ゲームの続編となる「永遠に走り続ける電車に閉じ込められている」設定の『8番のりば』も配信中で、こちらは異変がさらに派手かつ恐ろしさも増した内容となっているので、こちらもおすすめですよ。
この記事の筆者：ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
