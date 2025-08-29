映画『8番出口』×「and ST」がコラボ！ 駅構内のプリントを施したTシャツなど全10型展開
「and ST」は、8月29日（金）10時00分〜9月22日（月）23時59分の期間、映画『8番出口』とコラボレーションしたアパレルアイテムを、公式WEBストアで予約販売中だ。
【写真】駅構内のプリントが不気味！ コラボアイテム一覧
■ポップアップストアも実施
今回予約販売を開始したのは、世界的大ヒットを記録したゲームの実写映画化で話題沸騰の映画『8番出口』のデザインをあしらったコラボアパレルアイテム全10型。
ラインナップには、モノトーンのベースに印象的な“8番出口”のロゴや作品の舞台である駅構内のプリントを施した「Tシャツ」や「ロンT」、そして「キャップ」が用意される。
また、東京・原宿にある「and ST TOKYO（アンドエスティトーキョー）」では、8月29日（金）11時00分〜約1ヵ月、「キオスク」を再現したエキナカ風のポップアップストアを実施。
ポップアップストアで買い物をした人には『8番出口』デザインのオリジナルショッパーを配布するほか、「and ST TOKYO」ならではの“異変”が出現する楽しい仕掛けも展開予定だ。
