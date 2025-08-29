»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¡¢20Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö°ì½ï¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥à¥Ã¥¥à¥¤ä¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡×¤ÎÀÐ¶¶ÎËÂç¤¬¡¢29Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î¼«¿È¤òÈæ³Ó¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¤Î¡È°ì½ï¤¹¤®¤ë¡ÉÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÀÐ¶¶¤Ï¡Öº¸2025Ç¯¡¡±¦2006Ç¯¡¡Ìó20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÈ±·¿¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÂ¤ÎÃå¤Êý¡¡¥Ü¡¼¥ëÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤ë»þ¤Î´é¤¬°ì½ï¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20Ç¯Á°¤Î»Ñ¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤òÊÂ¤Ù¤¿Èæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÀÐ¶¶¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤êÉ½¾ð¤«¤é¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Û¤Ü°ì½ï¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤Ç¤ÏÎ¾ÏÓÎ¾Â¤«¤é¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¶ÚÆù¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ä¡Ö¥à¥Ã¥¥à¥¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÀÐ¶¶ÎËÂç¡Ê¤¤¤·¤Ð¤·¤ê¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë
1996Ç¯9·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥³¥á¥Ç¥£¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÅÔÃÛÂóµª¡¢¸åÆ£Âó¼Â¤È2016Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡×¤ò·ëÀ®¡£¼ÂÍÑ±Ñ¸ìµ»Ç½¸¡Äê3µé¡¢ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê3µé¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶ÎËÂç¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@4000ishibashi¡Ë
