稲垣吾郎「BISTRO J_O」初のオリジナルクリスマスケーキ発売決定！ 香取慎吾描き下ろしデザインの箱でお届け
稲垣吾郎がディレクターを務める「BISTRO J_O」初のオリジナルクリスマスケーキが発売されることが決まった。ケーキボックスは、香取慎吾がクリスマスに思いを寄せて描き下ろしたデザインがあしらわれている。
【写真】届いたらワクワクしそう 香取慎吾が描き下ろしたケーキボックス
■シンプルながらも特別な味わいに
今まで、他社とコラボレーションしたクリスマスケーキを販売してきた「BISTRO J_O」が、開店から6年、ケーキを発売してから5年、そして原宿に店舗移転し初めて迎えるクリスマスに、ついに初のオリジナルクリスマスケーキを発売。
ケーキは、誰からも愛される王道のいちごショートケーキ。ふんわりとしたスポンジに甘酸っぱい苺と軽やかな生クリームを合わせ、シンプルながらも特別な味わいに仕上げている。
さらに、注目なのがケーキボックス。香取がクリスマスに思いを寄せて描き下ろしたデザインがあしらわれている。友人や家族、または一人で…と思い思いの形で迎える大切なクリスマスのひとときに、テーブルを鮮やかに彩るはず。
ケーキは5号サイズ。第1弾の受注販売期間に予約をすると、特典としてポストカードが付いてくる。
冷凍ケーキのため、未開封、冷凍保存状態（-18℃以下）で配送日から90日間は保存可能。到着後、配送箱から取り出し、赤色の化粧箱のまま冷蔵庫に約8時間ほど入れてゆっくりと解凍すると食べられるようになる。冷蔵解凍後の賞味期限は1日（10℃以下保存下での目安）で、「賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください」とのこと。
予約は2回に分けてモボ・モガ オンラインショップで受付。第1弾は9月1日（月）の20時00分〜9月7日（日）の23時59分まで、第2弾は10月6日（月）の20時00分〜10月12日（日）の23時59分までだ。第2弾の受付は販売数に限りがあり、なくなり次第、終了。「BISTRO J_O」店頭・電話での予約は受け付けていない。
商品発送は、12月22日（月）、23日（火）、24日（水）から選べる。クール便での配達となる。
