新婚の武尊 「K-1」MAX古豪選手と再会「懐かしい」の声
7月に女優・川口葵との結婚を発表した格闘家の武尊が29日、自身のインスタグラムを更新し、かつて「K-1 MAX」に参戦していたブラジル人キックボクサーとの2ショットを公開した。
【写真】懐かしい！ 武尊、K-1 MAXの古豪と2ショット
結婚後初の試合として、11月に有明アリーナで開催されるONEチャンピオンシップにて、ベテランのデニス・ピューリックと対戦することが決定している武尊。
そんな武尊はこの日、「The man who bears the cross of 「K-1 WORLD MAX」 on his back」と、背中の「K-1 MAX」のタトゥーでおなじみだったマルフィオ“ザ・ウォーリヤータイガー”カノレッティとの2ショットを公開した。
この日、2人でトレーニングしていたようで、充実した笑顔を咲き誇らせている武尊の投稿に対して、コメント欄には「懐かしいですねマルフィオ・カノレッティ。一瞬K-1で観ました、一人娘がいるブラジル人ファイターでしたっけ」「えっ！？カノレッティも来たん？（笑）やばっ」「色んな選手と練習できて充実してそうですね！」といった声ほか、結婚直後だけに「幸せオーラ全開 武尊選手」といった声も寄せられている。
引用：「武尊」インスタグラム（＠k1takeru）
