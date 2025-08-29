県内の最低賃金をめぐり、労働者側と企業側の6回目の協議が行われ、先ほど、1026円とすることで合意しました。県内の最低賃金が初めて1000円を超える見通しとなりました。

（記者）「最低賃金をめぐる労使による6回目となる話し合いが、まもなく始まります」

最低賃金は毎年、見直しが行われていて、鹿児島県は現在、953円です。労働者側は83円アップの1036円、企業側は国の審議会が示した目安と同じ64円アップの1017円を主張しています。

しかし、両者の引き上げ幅には19円の隔たりがあり、溝は埋まらず、29日、異例となる6度目の協議が開かれました。

（労働者側）「最低賃金のところで働いている人にいかに手を差し伸べられるか」

（企業側）「引き上げは理解しているが、引き上げは持続可能でないといけない」

議論は長時間に及び、午後5時ごろ終わりました。

協議の結果、現在の953円から73円引き上げ、1026円とすることで合意しました。国の目安より9円上回っています。

県内の最低賃金が1000円を超えるのは始めてです。

（連合鹿児島 海蔵伸一事務局長）「当初、労働者側が提示した額と乖離があるので不満はあるが、結論をこれ以上先伸ばしする影響も含めて、労働者側がぎりぎり許容できる判断として賛成した」

（県経営者協会 茺上剛一郎専務理事）「非常に厳しい。反対はしたが、賛成多数なので受け止めざるをえない」

最低賃金の見直しは全国で行われています。九州・沖縄でみると、佐賀で74円、宮崎、沖縄でも71円引き上げるなど、鹿児島も含め軒並み国が目安とする水準を上回っています。

鹿児島で初の1000円超えに、街では…

（20代 学生・アルバイト）「鹿児島は最低賃金が低かったので、上ってよかった」

（50代 元営業職）「もっと早く（1000円台）になってよかった。1200円ぐらいまで上ったほうが働く人も増えると思う」

（20代 学生・アルバイト）「食材などスーパーでは高いのに賃金は低いままで、（物価と賃金）釣り合っていない」

（40代 公務員）「いろんな物の値段が上がってお金がほしいけど、経営者のことを考えるときついなと感じる」

新しい最低賃金は11月に導入されます。

