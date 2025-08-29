CENT（セントチヒロ・チッチ）、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』OPテーマに新曲「yummy goodday」決定
CENT（セントチヒロ・チッチ）が、10月7日の深夜24時からテレ東系列にて放送開始するTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマに新曲「yummy goodday」が決定したことを発表した。
「小説家になろう」にて14億PV超え、シリーズ累計850万部突破の小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は2025年10月7日深夜24時からテレ東系列にて放送開始、放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信となる。そんな本アニメのオープニングテーマとしてCENTが新曲「yummy goodday」を書き下ろした。本日公開された本PVでは楽曲の一部を視聴することができる。
またCENTは、11月から6都市でのワンマンライブツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞を開催。8月30日正午12時よりファンクラブ先行受付がスタートとなる。
◾️CENT（セントチヒロ・チッチ）コメント
CENTはこの度『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』の
オープニングテーマを担当させていただきます。
大好きなアニメのオープニングテーマを歌えることを
人生のご褒美のように感じています。
人生を戦うみなみなさまが勇者であり、
あなたのこころもおなかも笑ってくれるような讃歌ができました。
とんでもスキルと一緒にyummy gooddayもじっくり味わってくださいなっ
たくさんのあなたに届きますように！
何卒。
◾️TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』
◆放送情報
2025年10月7日より、毎週火曜深夜24:00〜テレ東系列6局ネットにて放送開始
◆配信情報
放送直後より Prime Video にて見放題最速配信
※放送・配信日時は変更になる場合があります
※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
◆その他放送・配信情報
10月8日より、毎週水曜よる21:00〜AT-Xにて放送
（毎週金曜9:00〜／毎週火曜15:00〜リピート放送）
10月12日より、他プラットフォームにて翌週日曜深夜24:00より順次配信
※配信プラットフォームによっては上記より遅れる可能性があります
◆イントロダクション
ある日突然異世界へと召喚された
普通のサラリーマン、向田剛志。
彼は固有スキル『ネットスーパー』で
取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、
伝説の魔獣フェル・スライムのスイとともに
異世界生活を堪能していた。
新たな仲間も加わり、
美味しい旅が再び始まる！！
◆WEB
公式サイト：https://tondemoskill-anime.com/
公式X：https://twitter.com/tonsuki_anime
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tondemo_skill
◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞
2025年11月28日（金）東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00
2025年12月17日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00
2026年1月16日（金）香川・高松DIME 開場18:30 / 開演19:00
2026年1月18日（日）福岡・DRUM Be-1 開場17:30 / 開演18:00
2026年1月24日（土）宮城・darwin 開場17:30 / 開演18:00
2026年2月6日（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00
詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour
