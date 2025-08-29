CENT（セントチヒロ・チッチ）が、10月7日の深夜24時からテレ東系列にて放送開始するTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマに新曲「yummy goodday」が決定したことを発表した。

◆CENT（セントチヒロ・チッチ）動画

「小説家になろう」にて14億PV超え、シリーズ累計850万部突破の小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は2025年10月7日深夜24時からテレ東系列にて放送開始、放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信となる。そんな本アニメのオープニングテーマとしてCENTが新曲「yummy goodday」を書き下ろした。本日公開された本PVでは楽曲の一部を視聴することができる。

またCENTは、11月から6都市でのワンマンライブツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞を開催。8月30日正午12時よりファンクラブ先行受付がスタートとなる。

◾️CENT（セントチヒロ・チッチ）コメント

CENTはこの度『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』の

オープニングテーマを担当させていただきます。

大好きなアニメのオープニングテーマを歌えることを

人生のご褒美のように感じています。

人生を戦うみなみなさまが勇者であり、

あなたのこころもおなかも笑ってくれるような讃歌ができました。

とんでもスキルと一緒にyummy gooddayもじっくり味わってくださいなっ

たくさんのあなたに届きますように！

何卒。

◾️TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』 ©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル ◆放送情報

2025年10月7日より、毎週火曜深夜24:00〜テレ東系列6局ネットにて放送開始 ◆配信情報

放送直後より Prime Video にて見放題最速配信

※放送・配信日時は変更になる場合があります

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。 ◆その他放送・配信情報

10月8日より、毎週水曜よる21:00〜AT-Xにて放送

（毎週金曜9:00〜／毎週火曜15:00〜リピート放送）

10月12日より、他プラットフォームにて翌週日曜深夜24:00より順次配信

※配信プラットフォームによっては上記より遅れる可能性があります ◆イントロダクション

ある日突然異世界へと召喚された

普通のサラリーマン、向田剛志。

彼は固有スキル『ネットスーパー』で

取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、

伝説の魔獣フェル・スライムのスイとともに

異世界生活を堪能していた。 新たな仲間も加わり、

美味しい旅が再び始まる！！ ◆WEB

公式サイト：https://tondemoskill-anime.com/

公式X：https://twitter.com/tonsuki_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tondemo_skill

◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞ 2025年11月28日（金）東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00

2025年12月17日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

2026年1月16日（金）香川・高松DIME 開場18:30 / 開演19:00

2026年1月18日（日）福岡・DRUM Be-1 開場17:30 / 開演18:00

2026年1月24日（土）宮城・darwin 開場17:30 / 開演18:00

2026年2月6日（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour