【台風発生へ】発達する「熱帯低気圧」

気象庁によると、熱帯低気圧が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。しかし、台風に発達してもベトナム方面に向かうため、日本への直接の影響はないでしょう。

それよりも、この熱帯低気圧とは別の「反時計回りの渦」が日本付近に予想されているため、こちらの動向が心配です。８月３０日（土）～９月８日（月）のを画像で掲載しています。

まず日本の影響がないほうの、先に台風になると予想される「台風のたまご＝熱帯低気圧」は、２９日（金）午後６時の観測では、南シナ海にあって、西北西に時速２０キロメートルで進んでいます。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大瞬間風速は２３メートルです。

ベトナムに上陸した後、３１日（日）には再び熱帯低気圧へ変わる見込みです。

雨と風のシミュレーション３０日（土）～９月８日（月）

次に心配なほうの「渦」です。３１日（日）頃には、日本の南で、別の「反時計回りの渦」が現れ、その「渦」は３日（水）には九州付近、５日（金）は中国四国付近、６日（土）からは近畿地方、東海地方、関東地方の太平洋側に予想されています。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報 ８月３０日（土）～９月５日（金）

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。夏休み最後の土日の天気や、９月第１週の天気予報を確認しておきましょう。なお「反時計回りの渦」の進路や発達の程度によっては、９月３日（水）以降の予報が大きく変わる可能性があります。

