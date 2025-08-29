Souが、新曲「ブルースクリーン」を配信開始、あわせてMVを公開した。

◆「ブルースクリーン」MV

「ブルースクリーン」はシンガーソングライターのmekakusheが作詞・作曲を手掛け、アレンジはシナリオアートのハヤシコウスケ（Vo, G）が担当。

爽やかさのなかに切なさを感じるポップチューンで、PCのエラー画面「ブルースクリーン」をモチーフに、“ぼく”にとって、“きみ”がいない世界はブルースクーンほどの重大なエラーなんだ、という切ない想いを歌う。

ミュージックビデオは、透明感のある映像とともに映る街並みがどこか懐かしさを感じさせ、切なさの残る歌詞がストレートに響く内容となっている。

現在、LINE MUSICを活用した「ブルースクリーン」再生回数キャンペーンの実施なども実施中。

また、Souは10月19日に豊洲PITにて＜Sou LIVE 2025「水想レグルス」＞を開催。こちらは1stアルバム『水奏レグルス』リリースから10周年を記念した一夜限りのプレミアムライブとなる。

◆ ◆ ◆

◼︎Souコメント

大好きなアーティストの一人であるmekakusheさんに「ブルースクリーン」という楽曲を提供していただきました…！

懐かしいものというテーマで昔の写真を掘り返したり色々なエピソードをお送りして、そこから広げていってもらいこの曲ができました。

夏の爽やかさと、切なさと、懐かしさがいっぱいの最高な一曲となってます。

是非たくさん聴いてください！

◼︎mekakusheコメント

“ブルースクリーン”とは、Windowsのエラーの名称で、致命的なエラーが発生した際に表示される青い画面のことです。

曲作りに取りかかる前、Souさんの〈懐かしいと思うもの〉エピソードを教えてもらいました。そこから連想して「ブルースクリーン」が生まれました。

きみがいないことの切なさを色に例えるならわたしは青だと思います。いつまでも色褪せないでほしい、そんな思いを込めました。

（これは余談ですが、楽曲制作期間に、マイクロソフトがWindowsの「ブルースクリーン」を廃止を発表したのがあまりにもタイムリーすぎて、Souさんもってるなあ、と思いました！笑）

◆ ◆ ◆

「ブルースクリーン」

配信リンク：https://lnk.to/sou-bluescreen

作詞・作曲︰mekakushe

編曲：ハヤシコウスケ（シナリオアート)

LINE MUSIC再生回数キャンペーン：https://krs.bz/kingrecords/m/9u25ce4

＜Sou LIVE 2025「水想レグルス」＞

日程：10月19日(日) 16:00 OPEN / 17:00 START

会場：豊洲PIT

前売りチケット：6,500円＋1D ・チケット情報

オフィシャルHP先行 (抽選)

【受付期間】8/31(日)12:00〜9/7(日)23:59

【入金期間】9/10(水)13:00〜9/15(月祝)21:00

https://eplus.jp/sou/ ・ライブグッズ情報

Sou Goods storeにて事前販売受付中

https://store.plusmember.jp/sou/

【販売期間】

2025年8月19日(火)21:00〜8月31日(日)23:59