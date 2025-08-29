GAKU-MCが11月より、全国ツアー＜GAKU-MC LIVE TOUR 2025『wonderful weekend together』＞を開催することが発表となった。

同ツアーは、元サッカー日本代表の本田圭佑が考案した新しい4人制サッカー“4v4(フォーヴイフォー)”の“ゴールドランク大会 応援ソング”に提供した楽曲「4v4(フォーヴイフォー)」や、社会課題解決の輪を広げるプロジェクト“HEROs ~Sportsmanship for the future~”へ提供した楽曲「HEROsのテーマ」を携えて、北海道、大阪、福岡、東京、静岡といった全国5都市をまわるものだ。

ツアータイトル＜wonderful weekend together＞には「素敵な週末を共に過ごそう！」というGAKU-MCの想いが込められているとのこと。GAKU-MCは2025年6月から8月、キャンピングカーで全21ヵ所を弾き語りで巡るツアー＜THE DAYツアー＞と＜独ガク2025＞を無事完走。全国各地で出会った人々の笑顔と音楽の力を改めて実感し、今回はバンドサウンドで、より多くの方に“音楽で週末を楽しむ時間”を届けるとのことだ。

■＜GAKU-MC LIVE TOUR 2025『wonderful weekend together』＞

11月01日(土) 北海道・札幌PLANT

open18:00 /start 18:30

11月03日(月/祝) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN

open15:30 /start 16:00

11月08日(土) 福岡・border

open18:00 /start 19:00

11月15日(土) 東京・浅草花劇場

open16:30 /start 17:30

11月16日(日) 静岡・LIFE TIME

open17:00 /start 17:30

▼チケット

前売 / 自由席：\6,500(税込・別途ドリンクなど)

学(GAKU)割料金 / 自由席：\3,500 (税込・別途ドリンクなど)

販売制限：3歳以上はチケットが必要 / 入場に関する年齢制限なし

注意事項：客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。

学割チケットは当日受付にて学生証の提示をお願いします。

【「GAKU-FC」アプリ会員限定先行】

受付期間 : 8月29日(金)20:00〜9月7日(日)23:59

結果発表 : 9月10日(水)18:00頃から順次

受付URL : https://c-rayon.com/gaku-fc/

関連リンク

◆GAKU-MC オフィシャルサイト

◆GAKU-MC オフィシャルX

◆GAKU-MC オフィシャルInstagram

◆GAKU-MC オフィシャルYouTubeチャンネル