「NIKE」スニーカーをチェーンやシューレースでカスタム！梅田・銀座のABC-MARTで特別な体験を楽しも
「NIKE（ナイキ）」の新作スニーカー「Air Max Muse（エアマックス ミューズ）」と「Air Superfly（エア スーパーフライ）」が登場。
ABC-MARTの一部店舗では、これらの購入者を対象に、22種のアクセサリーでカスタマイズできる無料イベントが開催されます。
大阪の『ABC-MART GRAND STAGE ルクア イーレ店』では、8月29日（金）〜31日（日）に実施。
東京の『ABC-MART GRAND STAGE 銀座店』では、9月5日（金）〜7日（日）／9月12日（金）〜15日（月）に実施されるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。
ABC-MARTで「NIKE」新作スニーカーをカスタマイズしよ
「NIKE」からリリースされた「Air Max Muse」（税込2万130円）は、近未来的な流線型のデザインに、エアテクノロジーを搭載したヒールが特徴的。
もう1つの新作シューズ「Air Superfly」（税込1万4850円）は、薄底スタイルのロープロファイルなスタイリッシュさが魅力です。
『ABC-MART GRAND STAGE ルクア イーレ店』と『ABC-MART GRAND STAGE 銀座店』では、これらの購入者を対象に「NIKE SNEAKER CUSTOMIZE」イベントを期間限定で開催。
どちらかのスニーカーを購入すれば、無料でイベントに参加することができるので、貴重な機会をお見逃しなく！
チェーンやチャームなど、22種のアクセサリーから選べる
会場では、22種の「NIKE」が制作したカスタマイズアクセサリーが用意され、世界に1つだけのスニーカーへとアップデートできます。
使用できるアクセサリーは、シューレース（2本1セット/3種）・アグレット（4本1セット/1種）・スタッズ（20個詰め合わせ/4種）・チェーン（1本/2種）・チャーム（2個/12種）の5種類。
この中から最大2つのアイテムを選び、自分でカスタマイズを楽しめます。
NIKEスニーカーをどんな風にカスタマイズしてみる？
ここからは、カスタマイズ例をご紹介。
「Air Max Muse」の『001BLK/M SILV』カラーには、アッパーのシルバーデザインに合わせて、チェーンをミックスしてみてはいかがでしょうか？
アウトソールの下を潜らせて、シューズ全体をクールにまとめてみるのも良さそうですよね。
オールブラックの『003BLK/BLK』に、ラメ感のあるシューレースをカスタムして、アクセントとなる「NIKE」のチャームを通してみるのも◎
「Air Superfly」では、サイドに施されたホール部分を活かしたアレンジもおすすめですよ。
シルバーのアッパーが目を引く『001M SILV/BLK』カラーに、スタッズを散りばめると特別感たっぷり。
イベント会場で、旬なスニーカーをより自分らしい一足へと仕上げてみてくださいね。
ABC-MART公式オンラインストア
https://gs.abc-mart.net/
ルクア イーレ店「NIKE SNEAKER CUSTOMIZE」イベント概要
期間：8月29日（金）〜31日（日）
場所：ABC-MART GRAND STAGE ルクア イーレ店
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ6F
銀座店「NIKE SNEAKER CUSTOMIZE」イベント概要
期間：9月5日（金）〜7日（日）／9月12日（金）〜15日（月）
場所：ABC-MART GRAND STAGE 銀座店
住所：東京都中央区銀座2-3-7
参照元：株式会社エービーシー・マート プレスリリース
