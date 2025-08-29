札幌を拠点に活動する4人組バンドgoethe(ゲーテ)の新曲「夢から覚めても」が本日8月29日より配信スタートした。これにともなって同楽曲ミュージックビデオが公開となった。

”日本の夏”をテーマに制作された本作は、歌詞から読み取れる美しい情景や湿度を含んだかのような揺らぎのサウンドなど、随所から季節を感じ取れる要素が詰め込まれた。夏の終わりに聴き浸りたい、儚くも心温まる仕上がりだ。

そのミュージックビデオは、二人の男女と共に様々な夏の風景を体感できる、涼しげで少し切ない夏の終わりにピッタリな映像が見どころ。以下にミュージックビデオの北川聖人監督のコメントをお届けしたい。

「理想的な出会いや出来事が目覚めて夢だった時の切なさと、思い入れのある場所から離れる時の切なさが似ている体験だと、楽曲を聴かせていただき感じました。

登場人物2名と夏の風景を織り交ぜながら、たくさんの『記憶』を撮るイメージで撮影・編集しました。

今回のMVを観てくださる方々に、楽曲のどこか懐かしくもいやしを感じてもらえるようにチーム一丸となって映像をつくりましたので、楽しんで頂けると大変嬉しいです」

■デジタルシングル「夢から覚めても」

2025年8月29日(金)0:00配信

配信リンク：https://goethe.lnk.to/yumekaraPR

▼ミュージックビデオ

Starring: Yukino Takahashi, Kairi Nagao

Director / Cinematographer : Masato Kitagawa

Cinematographer: Jun Ishizaki

Hair & Make up: Misaki Abe

Production Manager: Dantong Lee

Producer: Ryo Inada (koe Inc.)

Production: koe Inc.

■＜goethe 2nd Live Tour＞

11月01日(土) 福岡・OP’s

11月03日(月/祝) 愛知・ell.SIZE

11月09日(日) 北海道・cube garden

11月15日(土) 大阪・Music Club JANUS

11月29日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

http://eplus.jp/goethe/

関連リンク

◆ goethe オフィシャルX

◆ goethe オフィシャルInstagram

◆ goethe オフィシャルYouTubeチャンネル