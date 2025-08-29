34歳・元芸人、“ステージ4の末期がん”を公表「肝臓への転移が見つかり再発を…」 活動休止し入院「福井への恩返しもまだ途中なので…」
元お笑いコンビ・トラッシュスターのツッコミで、現在「マサ越前」名義で、福井県でご当地ヒーローのプロデュースなどを行っている伊藤政臣（34）が29日、自身のXを更新。以前から患っていたがんの状態悪化のため活動を休止し、入院して治療に専念することを伝えた。
【写真】福井のご当地ヒーロー・古代竜士フクイザーと2ショット…笑顔を見せる伊藤政臣
伊藤は、【活動休止のご報告】と題し「いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。この度、癌の状態が悪化したことに伴い至急入院して治療に入ることになりました。しばらくは治療に専念します」と報告。「ご心配、ご迷惑をおかけしますが、引き続き応援よろしくお願いします」「必ず勝って帰ります」とつづった。
また文書を画像にして、より詳細な状況を公表。「昨年12月に手術をした胃癌についてのご報告です。先月から体調が悪化し、検査を受けたところ肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました」とし、「病院での診断結果はステージ4の末期癌でした」と伝えた。
今後について「早急に入院し、治療をしていきます。現在決まっているお仕事は全てお休みさせて頂きます。フクイザーの活動については現メンバーに引き継ぎを行い、これまで通り行います」とし、「今後のイベントについては体調面と相談して出演を考えますのでまたご報告させていただきます」と呼びかけた。
また「悔しく残念ではありますが命あっての活動です。家族や仲間と共に癌と戦って必ず元気に帰ってきます」と意気込み、「福井への恩返しもまだ途中なので。ご心配やご迷惑をおかけしますが、引き続き応援よろしくお願いします」と結んだ。
