ハルカミライが3月5日、神奈川・横浜アリーナにて＜ハルカミライ ONE MAN LIVE「AVAN」＞を開催することが発表となった。

ハルカミライは5月26日の東京・八王子RIPS公演を皮切りに、アルバム『生きるとは鼻くそくらいの希望を持つことだ』を引っ提げて＜ヨーロー劇場 2025-2026 47都道府県ワンマンツアー -BOOGER JOE-＞を敢行中だ。同ツアーファイナルとして、2026年3月4日に横浜アリーナ公演を開催されることが先ごろ発表となったが、その翌日に同会場で、ツアーとは異なるタイトルを銘打ったワンマンライブを開催する。

チケットのMS最速先行受付は本日8月29日0:00より。

■＜ハルカミライ ONE MAN LIVE「AVAN」＞

2026年3月5日(木) 横浜アリーナ

open18:00 / start19:00

▼チケット

アリーナ前方ブロック（スタンディング）\8,800-

アリーナ後方ブロック（スタンディング）\8,800-

スタンド S（指定席）\8,800-

スタンド S（指定席 / 高校生以下）\7,800-

スタンド S（着席指定席）\8,800-

スタンド S（着席指定席 / 小学生以下）\5,800-

スタンド A 上段（指定席）\7,300-

【MS先行】

受付期間：8/29(金)20:00〜9/8(月)23:59

【MS2次先行】

受付期間：9/19(金)19:00〜9/29(月)23:59

【オフィシャル先行】

受付期間：10/10(金)19:00〜10/20(月)23:59

【オフィシャル2次先行】

受付期間：10/31(金)19:00〜11/10(月)23:59

■＜ハルカミライ「ヨーロー劇場2025-2026 47都道府県ワンマンツアー -BOOGER JOE-」＞

▼1st SERIES

05月26日(月) 東京・八王子 RIPS

05月28日(水) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

05月30日(金) 石川・金沢 REDSUN

06月06日(金) 佐賀・GEILS

06月07日(土) 大分・T.O.P.S BittsHALL

06月18日(水) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

06月20日(金) 滋賀・B-FLAT

06月26日(木) 群馬・GUNMA SUNBURST

06月27日(金) 栃木・Utsunomiya HELLO DOLLY

07月09日(水) 三重・松阪M’AXA

07月11日(金) 和歌山・CLUB GATE

07月16日(水) 静岡・Live House UMBER

07月18日(金) 徳島・club GRINDHOUSE

07月19日(土) 高知・X-pt.

▼2nd SERIES

07月30日(水) 岐阜・柳ヶ瀬ants

08月01日(金) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO

08月05日(火) 福井・CHOP

08月06日(水) 京都・KYOTO MUSE

08月12日(火) 長野・伊那GRAMHOUSE

09月13日(土) 鳥取・米子AZTiC laughs

09月14日(日) 島根・出雲APOLLO

09月26日(金) 北海道・小樽GOLD STONE

09月28日(日) 北海道・札幌PENNY LANE 24

10月01日(水) 青森・八戸ROXX

10月03日(金) 秋田・Club SWINDLE

10月05日(日) 山形・酒田MUSIC FACTORY

▼3rd SERIES

10月10日(金) 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room

10月11日(土) 山口・周南 RISING HALL

10月16日(木) 東京・ZeppHaneda

10月21日(火) 新潟・上越EARTH

10月22日(水) 富山・SoulPower

11月03日(月祝) 山梨・甲府 KAZOO HALL

11月07日(金) 沖縄・桜坂セントラル

11月13日(木) 香川・高松DIME

11月15日(土) 愛媛・松山WstudioRED

11月22日(土) 福島・HIPSHOT JAPAN

11月24日(月祝) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

11月25日(火) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

▼4th SERIES

12月05日(金) 長崎・STUDIO DO!

12月08日(月) 熊本・KUMAMOTO Django

12月10日(水) 宮崎・FLOOR

12月16日(火) 千葉・千葉LOOK

12月23日(火) 奈良・生駒RHEBGATE

12月24日(水) 兵庫・music zoo KOBE太陽と虎

▼2026年

01月09日(金) 埼玉・秩父ライブハウスladderladder

01月13日(火) 茨城・mito LIGHT HOUSE

01月15日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

01月21日(水) 福岡・FUKUOKA BEAT STATION

01月22日(木) 鹿児島・SR HALL

02月01日(日) 東京・八王子Match Vox

03月04日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※ツアーファイナル

https://www.harukamirai.com/feature/boogerjoe

