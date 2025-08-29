◇パ・リーグ 日本ハム―楽天（2025年8月29日 エスコンF）

日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が29日、楽天戦（エスコンF）に「4番・DH」で先発出場。6回にリーグ独走の28号2ランを放った。

5回まで両軍とも得点を奪えない展開の中、6回に試合が動いた。先頭の水野が四球を選ぶと、続く水谷が左翼線を破る二塁打。一走・水野が一気に先制のホームを踏んだ。

さらに、1死一塁で郡司が左中間へ二塁打を放ち二、三塁とチャンスを広げると、押せ押せムードで打席に入ったレイエスの場面で相手先発右腕・荘司が暴投。2点目を奪うと、荘司が投じた3球目の高めに来た直球をレイエスが豪快に振り抜いた。打球は高々と舞い上がり左中間スタンドぎりぎりに吸い込まれた。

2位の山川に8本差をつけるリーグ単独トップ独走の28号2ラン。リーグ制覇へ負けられない試合が続く中、大きな大きな2点を追加した頼れる主砲は悠然とダイヤモンドを1周した。

▼水谷 打ったのはカットボールです。緊迫した展開だったので、先頭フォアボールのチャンスを生かしたいと思っていました。まだまだ打ちます！現場からは以上です。

▼レイエス ランナーがニ、三塁にいて申告敬遠もあるシチュエーションかなと想定していました。それでも勝負だったので、一気にモチベーションが上がりました。ワイルドピッチの後にしっかりと仕留めることができて良かったです。