セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト CENTの新曲「yummy goodday」が、10月7日から放送開始のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。

同作は、『小説家になろう』にて14億PV超え、シリーズ累計（紙＋電子）850万部突破の小説を原作としたTVアニメ。2023年にアニメスタジオ MAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中だ。10月7日より放送されるシーズン2は、放送直後よりPrime Videoにて見放題最速配信となる。

オープニングテーマ「yummy goodday」は同作のために書き下ろされ、本日8月29日に公開されたPVでは楽曲の一部を視聴することができる。

また、CENTは11月から6都市でのワンマンライブツアー『CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」』を開催。8月30日正午よりファンクラブ先行受付がスタートする。

・CENT（セントチヒロ・チッチ）コメント

CENTはこの度『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマを担当させていただきます。大好きなアニメのオープニングテーマを歌えることを人生のご褒美のように感じています。人生を戦うみなみなさまが勇者であり、あなたのこころもおなかも笑ってくれるような讃歌ができました。とんでもスキルと一緒にyummy gooddayもじっくり味わってくださいなったくさんのあなたに届きますように！何卒。

（文＝リアルサウンド編集部）