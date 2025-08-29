貝賀琴莉が、8月26日発売の「FLASH」（光文社）に初登場。アザーカットが4枚公開された。

貝賀琴莉「FLASH」

貝賀琴莉「FLASH」

貝賀琴莉は、「高一ミスコン」準グランプリや「制コレ’18」ファイナリストを経て注目を集め、アイドルグループ「#よーよーよー」紫色担当としてデビュー。2025年5月に同グループを卒業。現在はドラマや雑誌掲載に加え、ゴルフ番組『Go!Go!ゴルフ女子』（BS10）のメンバーとしても活動をしている。

貝賀琴莉 コメント

◆FLASH初掲載、おめでとうございます。

ありがとうございます！

同じ事務所の先輩たちが掲載されているのを見ていたので、私も掲載していただけてとってもうれしいです！

個人的にはソファーに寝っ転がってカメラに手を伸ばしてるカットが、いい感じの腹筋になっててめちゃめちゃお気に入りです！

しかも、デジタル写真集も出していただけて、こっちも最高なんです！たくさんページがあって見どころ満載なので、デジタル写真集もゲットしてくれたらうれしいです！

◆今回の撮影でお気に入りの衣装を教えてください。

どの衣装もかわいかったのですが、ベロア生地の衣装が特にお気に入りでした！

この衣装は屋上で撮影したのですがこの日はとても晴れていて、気温も高かったので屋上の柵が熱かったり、椅子が熱かったり、壁が熱かったり………

耐えながら撮影をしました。笑

それを考えながら見るとちょっと面白いかもです（笑）

◆ドラマやゴルフ番組など、さまざまな分野で活動されていますがいかがですか？

直近で演技のお仕事をさせていただいたんですけど、現場ではいろんな事がほぼ初めての経験で。

同じシーンをいろいろ角度を変えて撮影したり、私が想像していたより何倍も手が掛かって作られていて、とても感動しました。

いざ自分にカメラを向けられると、今まで噛まなかったところをかんじゃったりしたので、現場に早く慣れていきたいなと切実に思いました！

ゴルフに関しては9、10月にラウンドを周る予定があるので、練習にもっともっと時間割きたいなって思ってます！

早くうまくなってゴルフ番組をもっともっと盛り上げられるように頑張ります！

◆いつも応援してくれる方々へ、一言お願いいたします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが雑誌の感想を伝えてくれるのが、とってもうれしいし励みになってます！

今回のFLASHさんの感想もたくさん聞かせてください！

©写真 大薮達也/光文社

The post 貝賀琴莉、ランジェリー姿で色白美ボディ披露「FLASH」アザーカット4点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.