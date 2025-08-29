◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(29日、横浜スタジアム)

DeNAの先発・ジャクソン投手は2回、来日後初のHRとなる先制3ランを放つも、6回に同点に追いつかれ降板となりました。

ジャクソン投手は2回まで無安打と中日打線を抑えます。しかしDeNA打線も得点の好機を生かせず。2回裏には2アウト1、3塁でジャクソン投手が打席に向かいます。ここで対する先発・柳裕也投手の初球をとらえ、来日後初のホームランを放ちました。

これで3点を先制したDeNAでしたが、以降は得点できず。4回には中日・上林誠知選手のポール直撃弾を浴び、2点差に迫られます。

すると6回にはジャクソン投手が中日打線につかまります。先頭から連打を浴びると、送りバントで1アウト2、3塁とされます。さらに四球で1アウト満塁のピンチを招くと、打席には代打・ブライト健太選手を迎えました。ここで3球目のストレートをライト前へ運ばれ、1点差。さらに続く代打・辻本倫太郎選手のショートゴロの間にランナーの生還を許し、同点に追いつかれました。

この回を投げ終えてジャクソン投手は降板。7回には2番手・宮城滝太投手が勝ち越し打を浴び、逆転を許しています。