ごはん炊かない日は“調理器”に。低温調理までこなす三菱の新炊飯器

昨年から今年にかけてお米に関するニュースを良く耳にしますが、お米の国で生活をする以上、毎日食べる美味しいごはんとそれに合うおかずは大切にしたいところ。そんなおいしいごはんをふっくらと炊けて、炊飯しない時はおかずを作れる炊飯器はいかがでしょうか。

三菱電機から全ての機種に低温調理機能を搭載し、⼿軽でおいしい多彩なヘルシーメニューの調理が可能となった三菱ジャー炊飯器本炭釜「VWシリーズ」（予想実勢価格：10万4000円前後）、炭炊釜「VP／VSシリーズ」（予想実勢価格：VPシリーズ5万8000円前後／VSシリーズ4万7000円前後）が9月1日に発売となります。

▲「NJ-VW10H-W」

ここ最近は共働きが増えたことにより、時間がある時にまとめ炊きをするという家庭も多いと思いますが、同シリーズは、炊飯しない⽇にはおかずのストックを増やせるように、全機種に低温調理機能を搭載したモデル。

低温調理は準備した材料を袋に⼊れて密閉するだけの簡単な⼿順で、⾷材がやわらかくジューシーに仕上がるのが特⻑。⾼タンパクかつ低カロリーな料理も作ることができるため、ヘルシー志向の人にもオススメ。

▲「NJ-VP10H-B」

さらに三菱ジャー炊飯器本炭釜「VW／VP／VSシリーズ」は、圧⼒をかけない炊飯・調理方式なので内ぶたにボール等の調圧機構がないため、低温調理中の袋が破れる⼼配がなく、後片付けも簡単です。

三菱電機独⾃の吸⽔技術である超⾳波を進化させた“可変超⾳波吸⽔”は、超⾳波振動で吸⽔を促すことで洗⽶してすぐに炊いたお⽶でも、おいしさを引き出したふっくらとした炊き上がり。経年劣化で表⾯が硬くなった古⽶でも、浸け置きなしでおいしく炊き上げられます。

▲「NJ-VS10H-W」

また、簡便かつ健康をサポートする製品に対するニーズを踏まえ、白⽶にプラスして健康を気遣う人に適した“玄⽶芳潤炊きモード”と“玄⽶冷凍モード”を新たに搭載。自分の⽣活スタイルに合わせて、いつでも美味しいごはんとおかずを⾷べられます。

上位モデルの炭炊釜「NJ-VW10H」は、粒⽴つもち×あまごはんを実現する、“炭の⽕⼒×連続沸騰×圧⼒をかけない炊飯”が特徴。熱源となるIHと相性のいい炭でできた内釜の⾼⽕⼒で、お⽶の芯まで⼀気に熱をしっかり伝え、うまさと⽢さをしっかり引き出します。

低温調理モードは準備した材料を保存袋に⼊れて、温度と時間を設定するだけであとはおまかせ。加熱調理と違い、その場を離れられるので調理時間を有効活⽤でき、調理可能な温度帯65℃〜85℃に変更されたことで、ヘルシー志向の人にぴったりな、⾼タンパクかつ低カロリー料理が簡単にできます。

解凍しても炊きたてのような美味しい玄米が味わえる玄米冷凍モードは、玄⽶を冷凍保存して再加熱しても炊き⽴てのような味わいになるモード。

時間をかけて吸⽔させることで、冷凍しても炊き⽴て時の⽔分量を95%以上保持。白⽶よりも⼿間がかかる玄⽶も1⾷分ずつ小分けにして冷凍保存すれば、電⼦レンジで温めるだけでいつでも美味しく食べられます。

スタンダードモデルの炭炊釜「NJ-VP10／18H」「VS10／18H」は、お⽶のうまみを引き出す可変超音波吸水が特徴。超⾳波振動によって吸⽔を促し、浸け置きなしで炊いてもしっかり吸⽔します。

設定した炊き方に合わせて超⾳波を調整し、⽔温を⾼めながらお⽶の芯までしっかり吸⽔することでお⽶のうまみを引き出すため、経年劣化で表⾯が硬くなった古⽶でも、浸け置きなしでふっくらおいしく炊き上げることが可能。

また、圧⼒をかけない炊飯方式により⽶粒表⾯にキレイな保⽔膜が保たれ、⽢み、うまみ、⾹りをしっかり閉じ込めるので、冷めてもおいしく、お弁当やおにぎりにぴったり。

「NJ-VP10／18H」にのみ搭載されている⽞⽶芳潤炊きモードは、炊飯が難しいとされる玄⽶や⻨飯などがおいしく炊けるモードで、健康的な⾷事とおいしさを両⽴。吸⽔しにくい玄⽶でも⼀晩浸け置きする⼿間なく、玄⽶と思えないほどふっくらおいしく炊き上げます。

全モデルの内釜は100万回洗⽶ハードコートが施されているので、内釜でそのまま洗⽶することが可能。また、お手入れも簡単で、洗うのは内釜と内ぶたのふたつのみ。シンプルな構造だからこそ汚れがたまりにくく、サッと掃除ができて衛生的。

ふっくらとおいしい白米や玄米を炊けるだけでなく、全機種に低温調理機能を搭載した三菱ジャー炊飯器本炭釜「VW/VP/VSシリーズ」。いずれもベースとなるカラーはブラックとホワイトで、「VW/VP」モデルは銘柄芳醇炊きモードが搭載されています。

