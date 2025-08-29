■最後は4人、ドヤ顔でしっかりキメポーズ

【動画】ラウール・目黒蓮・佐久間大介・深澤辰哉のサングラス無し「カリスマックス」／MV

Snow Man公式TikTokで、ラウール・目黒蓮・佐久間大介・深澤辰哉が「カリスマックス」ダンスを披露する動画が公開された。

「応援もカリスマックス」として公開されたのは、スタジアムの応援席に腰かけ、青いタオルやメガホンを持った4人がパラパラを踊っている動画。

通常の「カリスマックス」ではサングラスを付けていることが多いが、今回はサングラス無しバージョンとなっており、表情豊かに踊る様子が見て取れる。

終始ニコニコで踊るラウールに、途中から険しい顔を浮かべる目黒、目力強めの佐久間に、大きな口を開けお茶目な表情を見せる深澤とそれぞれ見どころたっぷりの動画となっており、「ラウール楽しそうでかわいい」「めめの真剣な顔かっこいい」「さっくん真顔（笑）」「ふっかの口元キュート」などの声がファンからは集まっている。