スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実です♡

【ナチュラルビューティーベーシック】幅広いシーンに対応できる洗練デザイン女っぽさもカジュアルも調和する大人なブラックデニム

出典: 美人百花.com

肌見せ加減を自在に操れる秋色ブラウスには、好相性なブラックデニムで季節感の更新。

Press comment

「脚の肉感を拾いにくいゆとりに腰まわりを華奢見えさせるコンパクトなサイジング。甘トップスやジャケットとの甘辛MIX もおすすめです♡」(プレス ・木口さん)

パンツ￥9,999、ブラウス￥7,997/ともにNATURAL BEAUTY BASIC ピアス￥3,960/ミミサンジュウサン、ブレスレット￥2,640/アネモネ(ともにサンポークリエイト) バッグ￥12,900/CHARLES& KEITH パンプス￥14,850/ノエラ

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部