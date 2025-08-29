

本日の日経平均株価は、月末を控えて持ち高調整の売りが優勢となり、前日比110円安の4万2718円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期2ケタ増収・増益で過去最高を見込み1→10の株式分割を実施するＵＬＳグループ <3798> [東証Ｓ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業

<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業

<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業

<3252> 地主 東Ｐ 不動産業

<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業

<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品

<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業

<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品



<3712> 情報企画 東Ｓ 情報・通信業

<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ 情報・通信業

<3924> ランドコンピ 東Ｐ 情報・通信業

<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙

<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品

<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品

<5729> 日精鉱 東Ｓ 非鉄金属



<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器

<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器

<6040> 日本スキー 東Ｇ サービス業

<6045> レントラクス 東Ｇ サービス業

<6309> 巴工業 東Ｐ 機械

<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械

<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械

<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器



<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器

<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器

<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器

<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業

<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業

<9249> エコシステム 東Ｓ サービス業

<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業



<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業



株探ニュース

