　本日の日経平均株価は、月末を控えて持ち高調整の売りが優勢となり、前日比110円安の4万2718円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は41社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期2ケタ増収・増益で過去最高を見込み1→10の株式分割を実施するＵＬＳグループ <3798> [東証Ｓ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品

<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ　東Ｓ　情報・通信業
<3924> ランドコンピ　東Ｐ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5729> 日精鉱　　　　東Ｓ　非鉄金属

<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6040> 日本スキー　　東Ｇ　サービス業
<6045> レントラクス　東Ｇ　サービス業
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器

<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<9249> エコシステム　東Ｓ　サービス業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業

<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業

株探ニュース