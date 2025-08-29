夏のお土産としてもおすすめ！「生チョコクッキー ハスカップ」新発売（札幌市）
2025年8月27日（水）から9月23日（火・祝）まで、『大丸札幌店ほっぺタウン』内にある『もりもと』にて、北海道ならではの果実“ハスカップ”を使用した商品が販売中です。画像：株式会社もりもと
『北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー』を筆頭に、ハスカップスイーツを作り続けている『もりもと』では、“その果実、北海道だけ”を年間テーマに、北海道の特産果実“ハスカップ”の魅力を発信しています。
そんな『もりもと』の『大丸札幌店ほっぺタウン店』にて、贅沢な味わいの『生チョコクッキー ハスカップ』が数量限定で新発売されています！画像：株式会社もりもと
『生チョコクッキー ハスカップ』は、ハスカップの爽やかな甘酸っぱさと、ホワイトチョコの濃厚なコクを組み合わせた贅沢な味わい。
ほろっと崩れる食感と、生チョコのようななめらかさを楽しむことができます。詳細情報 画像：株式会社もりもと
生チョコクッキー ハスカップ【数量限定・2025年新発売】
価格：8個入 980円
販売場所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地1階 ほっぺタウン
※常温、個包装で箱入り北海道Likers編集部のひとこと
溶けにくく、常温保存できるので、遠方への持ち運びや、夏場の暑い時期のお手土産としてもおすすめです！
北海道ならではの、この時期しか味わうことのできないハスカップの美味しさを、大切な方へ贈ってみてはいかがでしょうか◎文／北海道Likers
