2025年8月27日（水）から9月23日（火・祝）まで、『大丸札幌店ほっぺタウン』内にある『もりもと』にて、北海道ならではの果実“ハスカップ”を使用した商品が販売中です。

画像：株式会社もりもと

『北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー』を筆頭に、ハスカップスイーツを作り続けている『もりもと』では、“その果実、北海道だけ”を年間テーマに、北海道の特産果実“ハスカップ”の魅力を発信しています。

そんな『もりもと』の『大丸札幌店ほっぺタウン店』にて、贅沢な味わいの『生チョコクッキー ハスカップ』が数量限定で新発売されています！

画像：株式会社もりもと

『生チョコクッキー ハスカップ』は、ハスカップの爽やかな甘酸っぱさと、ホワイトチョコの濃厚なコクを組み合わせた贅沢な味わい。

ほろっと崩れる食感と、生チョコのようななめらかさを楽しむことができます。

詳細情報画像：株式会社もりもと

生チョコクッキー ハスカップ【数量限定・2025年新発売】

価格：8個入 980円

販売場所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地1階 ほっぺタウン

※常温、個包装で箱入り

北海道Likers編集部のひとこと

溶けにくく、常温保存できるので、遠方への持ち運びや、夏場の暑い時期のお手土産としてもおすすめです！

北海道ならではの、この時期しか味わうことのできないハスカップの美味しさを、大切な方へ贈ってみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道発ハスカップスイーツ】北海道ならではの果実・ハスカップがまだまだ楽しめる28日間。『2025パングランプリ東京』準グランプリパンを含むハスカップスイーツを、大丸札幌店ほっぺタウンで販売します。 - PR TIMES

