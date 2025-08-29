時間がない日や食欲がないときでも、優しくパワーチャージできる薬膳スープ。むくみや貧血に効く、枝豆をポタージュに。瘀血を取る玉ねぎでうまみを出して、豆乳で肌に潤いをプラス。

枝豆のポタージュレシピ

出典: 美人百花.com

材料（2人分）

枝豆(さや付きで)…100g

玉ねぎ…1/4個

だし汁…150ml

豆乳…50ml

塩麹…小さじ1

塩…ひとつまみ

オリーブ油…大さじ1/2

黒こしょう…少々

好みで飾り用ハーブ

(今回はディル)…適量

作り方

1.枝豆はさっととゆでてさやから出す。玉ねぎは薄切りにする。

2.鍋を中火にかけて油を入れて1を炒める。玉ねぎがしんなりしたら塩麹とだし汁を加えてふたをして沸いたら弱火で7〜8分煮込む。

3.2をハンドミキサーにかけ、なめらかになったら鍋に移し、豆乳を加えて火にかけて塩で味を調え、沸騰直前で火を止める。器に盛り、オイルをまわしかけ、あれば好みでハーブを飾る。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部