むくみ、疲労、貧血、消化不良が気になるときに！【枝豆のポタージュレシピ】
時間がない日や食欲がないときでも、優しくパワーチャージできる薬膳スープ。むくみや貧血に効く、枝豆をポタージュに。瘀血を取る玉ねぎでうまみを出して、豆乳で肌に潤いをプラス。
出典: 美人百花.com
材料（2人分）
枝豆(さや付きで)…100g
玉ねぎ…1/4個
だし汁…150ml
豆乳…50ml
塩麹…小さじ1
塩…ひとつまみ
オリーブ油…大さじ1/2
黒こしょう…少々
好みで飾り用ハーブ
(今回はディル)…適量
作り方
1.枝豆はさっととゆでてさやから出す。玉ねぎは薄切りにする。
2.鍋を中火にかけて油を入れて1を炒める。玉ねぎがしんなりしたら塩麹とだし汁を加えてふたをして沸いたら弱火で7〜8分煮込む。
3.2をハンドミキサーにかけ、なめらかになったら鍋に移し、豆乳を加えて火にかけて塩で味を調え、沸騰直前で火を止める。器に盛り、オイルをまわしかけ、あれば好みでハーブを飾る。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部