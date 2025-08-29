¡Ô¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¥Ù¥¹¥È1¡×·ë²ÌÈ¯É½¡Õ¡Ö¼çÂê²Î¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¤±É±¡¢¥Ý¥Ë¥ç¤òÍÞ¤¨¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÌ¾ºî¡É¤È¤Ï¡©
¡¡1985Ç¯6·î15Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¤ÏNetflix¤Ç¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë½é¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø³¤¤¬¤¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê1993Ç¯¡Ë¤¬Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£³Æ½ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¡Ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ó¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¥Ù¥¹¥È1¤Ï¡©¡×¤ò¼Â»Ü¡£14Æü´Ö¤Ç20¡Á60Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢381¿Í¤ÎÅêÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¤Ê¤ª1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢3ºîÉÊ¤òÁª¤Ó¡Ì1°Ì5ÅÀ¡¢2°Ì3ÅÀ¡¢3°Ì1ÅÀ¡Í¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡Ú20°Ì¡¡³¤¤¬¤¤³¤¨¤ë¡Ê1993Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§Ë¾·îÃÒ½¼¡Ë¡Û
¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê43ºÐ¡¦½÷À¡Ë
20°Ì¡¡¡Ø³¤¤¬¤¤³¤¨¤ë¡Ù¡£1993Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó³«¶É40¼þÇ¯µÇ°ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÀ©ºî¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£º£Ç¯Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¡©1993-Saeko-Himuro¡¿Keiko-Niwa¡¿Studio-Ghibli,-N
¡Ö½é¤á¤Æ¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤Ï¡Ù¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°DVD¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥é¥¹¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê25ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀÎ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ì¤¬½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÉ¹¼¼ºã»Ò»á¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤è¤ê¡¢¤ä¤äÃËÀÌÜÀþ¤ÊµÓËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¿´¶¤µ¡¢¹âÃÎ¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢µÈ¾Í»û¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ú19°Ì¡¡¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç ¤È¤Ê¤ê¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¡Ê1999Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§¹âÈª·®¡Ë¡Û
¡Ö¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡¢»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ë°ìÉ¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»³ÅÄ¤¯¤ó¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤è¡×¡Ê60ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤¤¤·¤¤¤Ò¤µ¤¤¤Á¤Î³¨¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ê55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¹âÈªºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â1ÈÖ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤¬»³ÅÄ¤¯¤ó¡£ºîÃæ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ØÅ¬Åö¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤òµß¤¦¤È¤«¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï°ìÀÚ½Ð¤º¡¢¤¿¤À¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ýî¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤âÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê25ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥¸¥Ö¥ê¤Ç¤Ïµ®½Å¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹âÈª´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¤Î»Ä¹ó¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Î¿Í´Ö¤Îµ¡Èù¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú18°Ì¡¡»×¤¤½Ð¤Î¥Þ¡¼¥Ë¡¼¡Ê2014Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§ÊÆÎÓ¹¨¾»¡Ë¡Û
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¹¥¤¡×¡Ê22ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¿¼¤¤¿´ÍýÉÁ¼Ì¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¡£ÁÄÊì¤È¤Îî°íð¤ò·Ð¤Æ°¦¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥é¥¹¥È¤ÇÁ´¤Æ¤¬¤ï¤«¤Ã¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê60ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÉ÷·Ê¤âÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Þ¡¼¥Ë¡¼¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ëÂ©»Ò¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¥Þ¡¼¥Ë¡¼¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Û¤É¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ú17°Ì¡¡¤«¤°¤äÉ±¤ÎÊª¸ì¡Ê2013Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§¹âÈª·®¡Ë¡Û
¡ÖºÙÉô¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¡¢¹âÈª·®´ÆÆÄ¤Î±Ç²èºî¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷ÀÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÂç¤¤ÊÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê52ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¡Ø³¨¤¬Æ°¤¯¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶½éÅª¤Ê´î¤Ó¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¡£±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¼êÉÁ¤´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿±ÇÁü¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¿·Á¯¤ÊÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤«¤°¤äÉ±¡Ù¤Ï¸ÅÅµÅª¤ÊÊª¸ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÈª´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡¢¤â¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê44ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ú16°Ì¡¡¥³¥¯¥ê¥³ºä¤«¤é¡Ê2011Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜºê¸ãÏ¯¡Ë¡Û
¡Ö1963Ç¯¤Î²£ÉÍ¤¬ÉñÂæ¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤¤¹â¹»À¸³è¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê24ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î²£ÉÍ¤¬ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê64ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¤ÎÊª¸ì¤È¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤òëð²Î¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î»Ñ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯»×¤¨¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú15°Ì¡¡¤ª¤â¤Ò¤Ç¤Ý¤í¤Ý¤í¡Ê1991Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§¹âÈª·®¡Ë¡Û
¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï»ä¤è¤ê¾¯¤·¾å¤ÎÀ¤Âå¤À¤¬¡¢²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ï²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²Î¤È¥¢¥Ë¥á¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê61ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö»³·Á¿·´´Àþ¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Î¾åÌîÈ¯¤Î¡Ø¿²ÂæÆÃµÞ¤¢¤±¤Ü¤Î¡Ù¤ä¡¢±ü±©ËÜÀþ¤È»×¤ï¤ì¤ëÏ©Àþ¤òÁö¤ë¥í¡¼¥«¥ëÎó¼Ö¤Ê¤É¡¢¥¢¥é´Ô¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤1ËÜ¡×¡Ê60ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú14°Ì¡¡É÷Î©¤Á¤Ì¡Ê2013Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡Ö·à¾ì¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÁ´Á³Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ËÙ±ÛÆóÏº¤Ï»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈô¹Ôµ¡ºî¤ê¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÜ粼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èà¤È¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÏÁÏºî¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤â°¤¤±Æ¶Á¤âÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºî¤ë¤ó¤À¤È¡£¡ØÉ÷Î©¤Á¤Ì¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø°úÂà¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¸å¤âºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê25ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¡¢¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿ºÊ¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê62ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÈ¿Àï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦±Ç²è¤È¤·¤Æ½¨°ï¤Ç¤¹¡×¡Ê70ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú13°Ì¡¡³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ê2008Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦´Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë±Ç²è¡£DVD¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê55ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾ºî¤Ï»þÂå¤ò±Û¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê31ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¿´¤¬ÃÆ¤à½ã¿è¤Ê°¦¤ÈËÁ¸±¤ÎÍò¡ª¡¡¥Ý¥Ë¥ç¤È½¡²ð¤ÎÌµ¹¤¤ÊÍ§¾ð¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÌ´¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤äµÜ粼´ÆÆÄ¤Î¼«Á³¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡£Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡Ê45ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú12°Ì¡¡·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ê2023Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸ø³«Æü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¶½Ê³¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¼¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥´¶¡¢¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»ê¾å¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£µÜ粼´ÆÆÄ¡¢¼¡²óºî¤âÀäÂÐ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê76ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öµ×¡¹¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢µß¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê58ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¡¢¡È¼ã¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡É¤Ï²áµî¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡Ê73ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤êµÜ粼½Ù¤ÏÂþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼¡²óºî¤âÀ§Èó¤È¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¡×¡Ê67ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú11°Ì¡¡¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ê2004Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤óÌÜÅö¤Æ¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÏÃ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê77ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¡Ê¥Ï¥¦¥ë¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡Ë¥¥à¥¿¥¯¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê24ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê45ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¥½¥Õ¥£¡¼¤ò¥Ï¥¦¥ë¤¬¸«¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é2¿Í¤ÎÎø¤¬½ù¡¹¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê25ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£²»³Ú¤â¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥é¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ú10°Ì¡¡Ê¿À®Ã¬¹çÀï¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ê1994Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§¹âÈª·®¡Ë¡Û
¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶ÇË²õ¤ä¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤Î¶¦Â¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¡£¹âÈª´ÆÆÄ¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê33ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÀÎŽ¤¹âÎð¤ÎÊì¤òÏ¢¤ì¤Æµþºå¿À¤ØÎ¹¹Ô¤·¤¿»þŽ¤Âçºå¤Î·à¾ì¤Ç¡ØÊ¿À®Ã¬¹çÀï¤Ý¤ó¤Ý¤³¡Ù¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÈæ±Ã»³±äÎñ»û¤Ë»²·Ø¤·¤¿»þŽ¤¿®³Ú¾Æ¤Î¥ª¥ë¥´¡¼¥ëÉÕ¤¤ÎÃ¬¤ÎÃÖÊª¡Ê¾®¡Ë¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë°ìÉ¼¤Ç¤¹¡×¡Ê71ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÃ¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Ë²½¤±¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃ¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦´Ñ¤Ï¥ê¥¢¥ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤ß¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤ËÃ¬¤¬²½¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¡Ê40ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú9°Ì¡¡¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ê1995Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§¶áÆ£´îÊ¸¡Ë¡Û
¡Ö¸¶ºîÌ¡²è¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¸¶ºî¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡£»×½Õ´ü¤Î°ì´î°ìÍ«¡¢³ëÆ£¤Ê¤É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢À¼Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤ï¤¶¤ï¤¶DVD¤ò¹ØÆþ¡£º£¸«¤Æ¤â¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥í¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ê20ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡Ø¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¤È³¨¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¶Ê¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ò²¿É´²ó¤â´Ñ¤¿¡×¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö´üÂÔ¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤ÎÂç¤¤¤¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¾Íè¤ò»×¤¤Çº¤à¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤¢¤ê¤¢¤ê¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¡¢Æ»¤òÌÂ¤¦»þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶áÆ£´îÊ¸»á¤ÎºÇ¸å¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê63ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ú8°Ì¡¡¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ê1997Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡ÖÇ¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡ØÀ¸¤¤í¡£¤½¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°¦¤Î¸ÀÍÕ¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö2018Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤¿TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆü·à¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«Ì¾ºî¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁüÈþ¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë²þ¤á¤Æ´¶Æ°¡£¥µ¥ó¤¬¤ªÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¡×¡Ê30ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥»¥ê¥Õ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê49ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö±ü¤Î¿¼¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥·¥¿¥«¤È¥µ¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ±Â¯³Ø¤ä¼«Á³´Ä¶¤â³Ø¤Ù¤ë¤«¤é¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤äÅÄÃæÍµ»Ò¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤µ¤óÃ£¤â¹ë²Ú¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä´Ñ¤Æ¤â¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ê34ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú7°Ì¡¡¹È¤ÎÆÚ¡Ê1992Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡ÖÃË¤¬¸«¤ÆÌÌÇò¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¹È¤ÎÆÚ¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê19ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É±Ç²è¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÀïÆ®µ¡¡¢Ä®ÊÂ¤ß¤äÉ÷·Ê¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¡×¡Ê40ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥í¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤â¤¦¸Å½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥í¥Þ¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¡£µÜ粼´ÆÆÄ¤Î¡¢Èô¹ÔÄú¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¸«¤»Êý¤Î¾å¼ê¤µ¤Ïº£¸«¤Æ¤â´¶Ã²¤¹¤ë¡£Èô¤Ö¤³¤È¤ÎÁÖ²÷´¶¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤µ¤»¡¢Ë×Æ¬¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÆÌò¤Þ¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ç¼Â¤Ë¾å¼ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê·ù¤Ê¥¥ã¥é¤¬1¿Í¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¼Âºß¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤äÉð´ï¤òÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤ë¤Î¤âÅ¬ÅÙ¤ËºîÃæ¤Ë¥ê¥¢¥ë´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª·èÀï¤ÏËÜÅö¤ËÉÁ¤Êý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ²¿É´²ó¸«¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±Êµ×¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¡×¡Ê41ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÂç¿Í¤Ë¤³¤½¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡Ê60ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú6°Ì¡¡Ëâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ê1989Ç¯¸ø³« ´ÆÆÄ¡§µÜ粼½Ù¡Ë¡Û
¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²Î¤¬¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥È¥ó¥Ü¤¯¤ó¤¬Â¹¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤³¤È¡£¡Ø¤Ë¤·¤ó¤Î¥Ñ¥¤¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£¸¶ºî¤È·ë¹½°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤Ê¤é¤ÌÊõ¤µ¤¬¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ê92ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö»×½Õ´ü¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤äÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ë¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¡£Êª¸ì½ªÈ×¡¢¥¥¤¬¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤Ç¶õ¤òÈô¤ÖÎ®¤ì¤Î¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤È³«Êü´¶¤ÏºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê39ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ÀÁö´¶¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê73ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²Î¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤»þ¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¬¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê57ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¹õÇ¥¸¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇËè²óµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾åµþ¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥¥¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡ª¡¡¤¤¤Ä¤«Ì¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¸«¤»¤¿¤¤ºîÉÊ¡×¡Ê23ºÐ¡¦½÷À¡Ë
