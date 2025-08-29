“この素材”に注目ーーッ！【ZARA】持つだけで即こなれる♡「スエードバッグ」

スエード素材に注目が集まっている今シーズン。大人コーデの相棒にするなら、上品な素材とデザインでトレンド感アップが狙える【ZARA（ザラ）】のスエードバッグがおすすめ。秋冬にも使いやすい、シンプルで洗練されたバッグをご紹介します。

テイストを問わず合わせやすいエクリュカラー

【ZARA】「ボウリング スプリットスエード」\15,990（税込）

ニュアンス感のあるエクリュカラーと、なめらかそうなスエード素材が上品なバッグ。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザインと色味で、大人コーデで活躍する予感。取り外しができるショルダーストラップが付いており、コーデに合わせて持ち方をアレンジできます。内側にジッパーポケット付きなのも嬉しいポイント。

上品さと可愛らしさを両立したバケットバッグ

【ZARA】「MINI スプリットスエード仕上げバケットバッグ」\15,990（税込）

品の良さが漂うスエード素材とシックな色味で、大人に似合うバッグ。バケット型のコロンとしたフォルムが、大人っぽさの中にも可愛らしさを感じさせます。こなれ感を醸し出せそうな深みのあるトープグレーカラーは、コーデの引き締め役にもぴったり。開口部はクリップ留めで、中身が見えにくくなっています。

