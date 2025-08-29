絶対王者が圧巻の強さを見せつけた。相手をリングから放送席に投げるという容赦ない攻撃を披露。ファンがあ然とした。

【映像】怪物レスラーが場外ぶん投げ→放送席“大崩壊”の衝撃光景

注目を集めているのはNXT王座を保持しているオバ・フェミだ。ナイジェリア出身で197cm140kgという人間離れのフィジカルをフル活用してデビューわずか2年ながらWWEの第3勢力「NXT」のトップ王座に君臨している。

そんなオバ・フェミが日本時間8月25日に開催されたNXT「ヒートウェーブ」で20歳の超新星ジェボーン・エヴァンスと対戦した。

試合終盤、オバ・フェミが独擅場。ジェボーンをリングで持ち上げると、そのまま放送席へ投げつける。放送席は崩壊し、バウンドするように着地、悶絶するジェボーンをオバ・フェミは即座にリングに戻すと、フィニッシャーの投げっぱなしパワーボムを見舞って防衛した。

これには会場も驚きを隠せず。放送席がぶっ壊れた際には悲鳴と「ヤバすぎる」のチャントに包まれた。ファンも「今のはヤバい」「ジェボーン怪我してない？大丈夫？」「オバが容赦なさすぎる」「誰がこいつに勝てるんだよ笑」といったコメントが集まった。

