指原莉乃【サーティワンアイス】「え！？おいしっ！」と驚いたフレーバー「ぜひ食べてみて」

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『恋バナ楽しい！【アイス美味しい！】』という動画を公開。皆さんも大好きな【B-R サーティワンアイスクリーム】を食べながら、恋バナを話す企画を公開♪この中で、指原さんが今回食べたフレーバーと、普段よく食べるお気に入りのフレーバーを教えてくれました！

指原さんは、「いつも食べないやつにしようと思って」と切り出し、注文したこちらの定番フレーバーを紹介！

◼︎今回注文したフレーバー

B-R サーティワンアイスクリーム / マスクメロン

メロンの風味を楽しめるよう、優しい甘さのミルクで仕上げた一品（無果汁）。

指原さんは一口食べると、「え！？おいしっ！」と驚いた表情を見せ、「サーティワンは毎回違うの頼んだほうがいいな」と新たな発見があったよう♪

なお、動画では2種類購入したとして、限定フレーバーの『黒みつ入り 日本橋のみたらし』も味わっていましたが、こちらは残念ながら好評につき現在は販売終了とのこと。

しかしながら、お喋りしながら2種類のアイスを食べ進めていた指原さんは「こっちの方が進んでるからこっちが好きなのかも。マスクメロン」「ぜひ食べてみてください」と、定番フレーバーのマスクメロンがお気に入りになった様子でした！

◼︎いつも注文するフレーバーは？

また指原さんは、普段の注文については「私、サーティワン食べる時はラブポーションサーティワンか、ロッキーロードって決めてて」と紹介してくれました！

『ラブポーションサーティワン』は、ラズベリーとホワイトチョコの味わいが楽しめる見た目もキュートなフレーバー。

『ロッキーロード(R)』は、アーモンドとマシュマロ、チョコレートで雪解けのロッキー山脈のでこぼこ道を表現したというナッツも入ったフレーバー。

どちらも魅力的ですよね♪こちらもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

