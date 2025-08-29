あっとせぶんてぃーん、3rdシングル『ALL FOR YOU』9月10日リリース！さらにTVタイアップも決定

あっとせぶんてぃーんのメジャー第3弾シングル『ALL FOR YOU』が9月10日にリリース。氣志團・綾小路翔プロデュース作品の三部作がついに完成となった。さらに、TVタイアップとして、テレビ東京系『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜 』9月度EDテーマになることも決定した。

「ALL FOR YOU」は、氣志團・綾小路翔プロデュース作品の三部作目にあたり、キュートでキャッチーなサウンドに、ミュージカルテイストあふれる壮大な楽曲で、あっとせぶんてぃーんにとって“たどり着いたアンセム”といえる。

ミュージカルとポップ・バラードの基調を保ちつつ、綾小路の得意とするキャラクターが立った彼女たちにしか表現できないメイドカルチャーの世界にあふれ、力強いギターリフと疾走感のあるビートが加わり、聴く人の解放感をより情熱的に表現。綾小路らしいユーモアや台詞も織り交ぜられ、ライブ感あふれる仕上がりとなった。

第3弾シングルのリリース日の週末である9月14日には、あっとせぶんてぃーん史上最大規模のワンマンライブがLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催される。この楽曲は、まさにそのために生み出されたともいえるマスターピースであり、推し活でこれまで応援してきてくれた“ご主人様”や“お嬢様“（あっとほぉーむカフェの男性客、女性客の呼称）へ向けた“すべては貴方のために”と歌うアンサーソングにもなっている。

もちろん、初めてあっとせぶんてぃーんを知ったファンにとってもトリセツ的意味合いも内包し、ミュージカルの劇的構造にパワフルなエネルギーと親しみやすさを交え、普遍的なテーマに昇華させた綾小路流の「永遠の17歳」の青春感が炸裂した、唯一無二の楽曲だ。

さらに、この「ALL FOR YOU」は、毎週木曜・深夜0時から放送中のテレビ東京系『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』9月度エンディングテーマにも決定した。

また、シングルのカップリング曲では今回も新たなコラボレーションが実現し、ニコニコ動画で活躍中のラブマツがMVを制作することでボカロ系から猫虫らが楽曲制作に携わった「ストロベリーサンセット」や、セルフカバー曲シリーズでは代表曲のひとつでもある「Beginning 2025」や「M@id in You 2025」もリアレンジされ収録される。

このシングルの発売をもって、9月14日のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）でのライブに向けたピースが揃うこととなる。あっとせぶんてぃーんの7人の想いが爆発するそのステージに、ぜひ注目してみてはいかがだろうか。

【メンバー コメント】

【ちろる】歌詞にメンバーの名前やグループ名が入っていて一度聴いたら記憶に残ると思います！あっとせぶんてぃーんを知ってもらうきっかけになるような一曲として歌っていくのが楽しみです！

【つらら】メンバーの色とりどりな個性が前面に出るような素敵な楽曲にして頂きました！メンバーカラーの衣装と共に私達のことを沢山知って貰えると嬉しいです（ハートマーク）

【こえび】ご主人様お嬢様やメンバーの想いが歌詞とメロディーに込められた、前向きな気持ちになれる素敵な楽曲です。ご主人様お嬢様にお仕えしたいという私たちの気持ちもこの曲で伝わると嬉しいです！

【えまちぃ】『ALL FOR YOU』、私たちの個性と想いがたっぷりと詰まった、壮大でかわいくてかっこいい！今までにないような楽曲です。ぜひ楽しんで聴いてください！

【みしな】ずっとメンバーの個性の強さや良さをもっと伝えたい！というのが課題でもあったのでメンバー1人1人の名前が入っていて見せ場がある楽曲をいただけて本当に嬉しいです！

【ちなつ】初めて聴いた時、あっせぶ皆の個性を伝えられる、聴いていてすごく楽しい1曲だと思いました！もっと沢山の方にあっせぶを知って貰えるように心を込めて歌っていきます！

【なあな】爽やかな雰囲気やセリフなど、私たちを知ってもらうのにぴったりな楽曲だと思います！たくさんのご主人様お嬢様にこの曲を通してあっせぶを知って貰えたら嬉しいです！

【シングル情報】

「ALL FOR YOU」テレビ東京系『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』9月度EDテーマ2025年9月10日 RELEASE税込価格 1,870円

【Type-A】1. ALL FOR YOU 作詞：綾小路 翔 作曲：綾小路 翔 編曲：木内 健2. ストロベリーサンセット 作詞・作曲：にへどん 編曲：猫虫3. Beginning 2025 作詞：大塚利恵 作曲：安永龍平 編曲：岩見直明・安永龍平・津波幸平4. ALL FOR YOU(Instrumental)5. ストロベリーサンセット(Instrumental)6. Beginning 2025(Instrumental)

【Type-B】1. ALL FOR YOU 作詞：綾小路 翔 作曲：綾小路 翔 編曲：木内 健2. ストロベリーサンセット 作詞・作曲：にへどん 編曲：猫虫3. M@id in You 2025 作詞：和田アヤナ 作曲：藤井万利子 編曲：岩見直明4. ALL FOR YOU(Instrumental)5. ストロベリーサンセット(Instrumental)6. M@id in You 2025(Instrumental)

【LIVE情報】

2025年9月14日（日）あっとせぶんてぃーんワンマンライブ「Road to 2000 Tokyo Fight 1/1 Bounce Back!!」場所：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）時間：OPEN17:00／START18:00※特典会イベントは翌日9月15日（月・祝）に別会場にて開催予定