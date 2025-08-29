佐藤京「就職も決まっていたのですが…」 大学卒業間近で俳優の道に

今、注目の女の子を紹介する『anan』で連載中の「イットガール」。今回は俳優の佐藤京さんです。

人間味を醸し出し、空気を動かせる俳優になりたい

佐藤京さんが俳優を目指したのは、大学卒業間近のこと。

「大学で管理栄養学を学び、就職も決まっていたのですが、どこかしっくりこなくて。やりたいことを追い求めるために、自分を見つめ直してみたんです。私は人と関わることや物語、芸術が好きで、感受性が強い。そういうことが武器になると信じ、俳優の道を進む決意をしました」

今年はホラー映画『近畿地方のある場所について』など数々の作品に出演し、活躍に拍車がかかる。

「ホラーが苦手で、現場でも背筋が硬直。恐怖感を演技に活かせてよかった（笑）。最近は出演作の感想をいただくことも多く、嬉しいです。大切に積み上げたものが、誰かに届いている実感を得られるのは贅沢。それを噛み締められる時が幸せです」

佐藤京

さとう・きょう 2021年、映画『シュシュシュの娘』でデビュー。ドラマ『六月のタイムマシン』（BS12）、9月3日配信開始の『セフレと恋人の境界線』（Prime Video）内「恋人になれたら」にも出演。