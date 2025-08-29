サッカーボールといえば「ペレーダ」！数量限定のゴールドエディションがモルテンから登場…“白×金”も

アマチュアフットボーラーにはお馴染みの名作サッカーボール「ペレーダ」。

1991年の発売以来、変わらない伝統的なデザインを継続しながら、現場の声を開発に活かし、機能を進化させてきたモルテンの超定番シリーズだ。

プレーヤーのみならず、保護者や監督コーチなど、支える人も応援するブランドであり、蹴り心地、耐久性、低吸水性の品質をこだわり抜かれたボールは、今年1月から“第6世代モデル”が発売されている。

そんな「ペレーダ」に、数量限定のゴールドエディションが登場した。

molten Pelada

メタリックブラック×ゴールドのカラーが配された土グラウンド用の『ペレーダ4900』。蹴り慣れた「ペレーダ」とは思えない独特の存在感がある。

5号球は他に“白×金”のスノーホワイトパール×ゴールド。

4号球では上記2色に加え、メタリックブラックブルー×ゴールド（※モルテン公式オンラインショップ限定カラー）とメタリックレッド×ゴールドの計4色がラインナップされている。

価格は、5号球が9,680円、4号球が8,800円（いずれも税込）。専門店では9月9日（火）から順次発売予定とのこと。