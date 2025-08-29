イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が長期化する中、ハマスに拘束されているイスラエル人の家族が来日し、解放を訴えました。

ガイ・ギルボア＝ダラールさん。2023年10月、友人と一緒に参加した音楽祭りで突如ハマスによる襲撃にあい、拘束されました。

家族は、ガイさんがハマスの人質となった事を知った当時の気持ちをこう語ります。

ガイさんの兄 ガルさん

「これまでにハマスの人質がされてきたことを考えると、ハマスに捕まるくらいなら死ぬ方がましだと知っている。弟が拉致されたと知り、打ちのめされました」

アニメが大好きで、日本が大好きだというガイさん。

ガイさんの父 イランさん

「ガイは日本に来て旅をして、日本の人々に会いたがっていました。しかしガイは現在、地下の深いトンネルの中にいます」

ガイさんは、日本へ旅行に行く予定で航空券をすでに購入していたといいます。

ガイさんが愛する日本で、解放を願い、家族はこう訴えます。

ガイさんの兄 ガルさん「ガイのことを多くの人に知ってほしい、ガイのことを気にかけてほしいです。そして彼を助けるために力を貸してほしいです」