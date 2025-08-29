¼«Ì±¡¦¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤è¤ê¤âÀÐÇË¼óÁê¼«¤é¤Î°úÀÕÇ÷¤ë¡¡½ðÌ¾¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¤¬29Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¼ÁØNEWS¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å6¡¦58¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î½°±¡Áª¤ËÂ³¤¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¼«Ì±¤ÏÂçÇÔ¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î½¢Ç¤¤«¤é2²óÏ¢Â³¤Ç¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ë»´ÇÔ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ëÅêÉ¼¤ÎÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤Ë½ñÌÌ¤Ø¤Î½ðÌ¾¡¢Æè°õ¤òµá¤á¤ë¤Û¤«¡¢»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¼Â»Ü´õË¾¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÂà¿Ø´«¹ð¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»áÌ¾¸øÉ½¤¬ÍÞ»ß¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¸å¤ÎÁªµó¤Ç¤Î¸øÇ§¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¾¤¦¤À¤±¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢½ðÌ¾¡¢µÌ¾¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸øÉ½¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÞ¤ÎÃæ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤ÇËÜÍè¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¹¹ÔÉô¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ÀÐÇË»á¤Ë¤À¤¬¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç½ù¡¹¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢2²ó¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áªµó·ë²Ì¤³¤½¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÌ±°Õ¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢ÁíºÛ¤´¼«¿È¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÀÐÇË»á¼«¿È¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ðÌ¾¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¾¤ËÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤±¤¸¤á¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÞ¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï½ðÌ¾¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£