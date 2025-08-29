8月28日夜、新潟市中央区の住宅で親子3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は現場の状況などから無理心中を図った可能性もあるとみて調べています。



（リポート）

「新潟市上空に来ています。現場になったのはこちらのお宅で周辺はかなり住宅が密集しています」



現場は新潟市中央区南万代町の無職・大塚誠さん（39）の住宅です。この家で大塚さんと2歳の長女・沙耶ちゃん、1歳の長男・晴真くんの3人が倒れているのが見つかり、その後、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。





現場はJR新潟駅から直線距離で500メートルほど。商業施設も近くにある住宅街です。（リポート）「新潟駅から歩いて5分ほどにある住宅街です。規制線が張られ、前に進むことはできません」規制線の中では捜査員が現場に入っていく様子も…警察によりますと、28日午後10時前、大塚さんの妻から「帰宅したら夫と子どもが倒れていた。3人とも意識・呼吸がない」と110番通報がありました。警察が駆け付けたところ、大塚さんと沙耶ちゃん、晴真くんの3人が2階のリビングの床に倒れていて、3人は全員、体に傷があり出血していたといいます。大塚さんはこの家で家族5人で暮らしていて、残りの1人とも連絡が取れているということです。〈近所の人〉「きのう夜帰ってきたくらいで（規制線が）張られていたのであれっとは思ったんですけど。びっくりですね、近いので」〈近所の人〉「救急車にビニール袋（ブルーシート）そういう感じの運ばれていくの見えました」親子3人に何があったのか…警察は、現場の状況などから「通り魔的な犯行の可能性は低い」としていて、無理心中を図った可能性もあるとみて3人の死因などを調べています。