「とてつもない美」三吉彩花、圧巻スタイル＆美脚公開「相変わらずのスタイルの良さ」「すべてが神すぎる」
俳優の三吉彩花さんは8月28日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚とスタイルを披露しました。
【写真】三吉彩花の抜群のスタイル
「相変わらずのスタイルの良さ！」三吉さんは「カルバンクライン原宿フラッグシップ」とつづり、5枚の写真を載せています。黒い透け感のあるトップスとショートパンツを着用し、ジャケットを羽織ったブラックコーデを披露。ショートパンツからはストッキングを履いた美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
コメントでは「とてつもない美」「美肩に美鎖骨に美腹に美腿」「すぺしゃるすぎる」「相変わらずのスタイルの良さ！」「安定に美です！！！」「ほんっっっと可愛いというか美人というか造形美」「かっこいいし美しい」「すべてが神すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
圧巻のモデルショット公開26日にも化粧品のモデルショットを披露した三吉さん。濡れ感のある髪で、クールでモード感のある姿を公開しました。今後の投稿も楽しみですね！(文:鎌田 弘)
