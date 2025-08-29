俳優の三吉彩花さんは8月28日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：三吉彩花さん公式Instagramより）

俳優の三吉彩花さんは8月28日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚とスタイルを披露しました。

【写真】三吉彩花の抜群のスタイル

「相変わらずのスタイルの良さ！」

三吉さんは「カルバンクライン原宿フラッグシップ」とつづり、5枚の写真を載せています。黒い透け感のあるトップスとショートパンツを着用し、ジャケットを羽織ったブラックコーデを披露。ショートパンツからはストッキングを履いた美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。

コメントでは「とてつもない美」「美肩に美鎖骨に美腹に美腿」「すぺしゃるすぎる」「相変わらずのスタイルの良さ！」「安定に美です！！！」「ほんっっっと可愛いというか美人というか造形美」「かっこいいし美しい」「すべてが神すぎる」と、絶賛の声が集まりました。

圧巻のモデルショット公開

26日にも化粧品のモデルショットを披露した三吉さん。濡れ感のある髪で、クールでモード感のある姿を公開しました。今後の投稿も楽しみですね！(文:鎌田 弘)