「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ」（２９日、後楽園ホール）

ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ−ＢＬＡＣＫ女子ライトフライ級３分３ラウンドが行われ、元２階級制覇王者ぱんちゃん璃奈（３１）＝フリー＝が、アム・ザ・ロケット（２９）＝タイ＝と対戦し、３回４７秒、右膝蹴りでＫＯ勝ちした。通算戦績２０勝（５ＫＯ）１敗１分とした。

ぱんちゃんは「あと１年と決めれば頑張れる。１年で引退のつもり。その後は家庭に入ります」と、ラスト１年での現役引退を表明してから初の実戦で、ＭＭＡファイターとしてＤＥＥＰやＲＩＺＩＮにも参戦している元ムエタイ王者に快勝した。初回は鋭いローキック、右フックを効かされると、反則の肘打ちを見舞ってしまいイエローカードを累積。２回は攻勢に出て反撃すると、３回はコンビネーションパンチでロープに追い詰めてからの強烈な右膝蹴り２連発が顔面にヒットし、ダウンを奪って１０カウントを数えた。

大会前には舌禍騒動もあった。ぱんちゃんは２４日に自身のＸで、アム・ザ・ロケットに対し「個人の自由なので、心が男でも女でもどっちでもいいし関係ないです。試合の日に髭だけは綺麗に剃ってきてもらえるようにｋｎｏｃｋｏｕｔの人伝えて欲しいです」と、相手のジェンダーに関するような投稿を行い、青木真也ら多数の格闘家やファンからも批判が殺到するなど炎上状態となっていた。