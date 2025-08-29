【30代が選ぶ】青春をささげた『スーパーマリオシリーズ』ランキング！ 2位「スーパーマリオカート」を抑えた1位は？
『スーパーマリオ』は、友だちと集まって遊んだ思い出や、1人で黙々と腕を磨いた時間など、多くの“青春”を宿すシリーズです。
All About ニュース編集部では、2025年8月19〜21日の期間、全国30代の男女255人を対象に、「ゲームシリーズ」に関するアンケートを実施しました。その中から、「30代が青春をささげた『スーパーマリオシリーズ』のソフト」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「原点にして頂点。初めてやったゲームで、音楽もドット画面も最高でした。カートゲーム、マリオのゲームと言えば最初にこれを思い出すからです」（30代女性／石川県）、「シンプルなレースでありながら、やり込む要素があって熱中しました。友達とのバトルモードも楽しかったです」（30代男性／栃木県）、「姉弟で毎日のように遊んだ。コンピューターと遊んでも楽しいし、2人でやったらもっと楽しい」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「当時の友達みんな持っていて、集まるたびにやっていた。女の子同士でもハマっていた」（30代女性／三重県）、「1人でも、家族とでも、友達とでも楽しめるので一番遊んでいました。ショートカットが成功した時が快感でした」（30代女性／大阪府）、「兄弟で遊ぶことが多く、64は3人兄弟にもコントローラーが行き渡るためたくさん遊びました。兄やその友人がとてもゲーム上手で、勝てないながらも参加させてくれるのがまた嬉しく、よく覚えています。SFCのマリオカートが難しくあまり楽しめなかった分、操作性の向上した64でのプレイは思った通りの挙動をしてくれるため、グランプリもバトルも楽しかったです」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年8月19〜21日の期間、全国30代の男女255人を対象に、「ゲームシリーズ」に関するアンケートを実施しました。その中から、「30代が青春をささげた『スーパーマリオシリーズ』のソフト」ランキングの結果をご紹介します。
2位：『スーパーマリオカート』（スーパーファミコン）／21票2位は「スーパーマリオカート」。家族や友人とコントローラーを取り合い、何度もレースを繰り広げた思い出は青春時代の象徴です。スピード感あふれるコースやアイテムを使った逆転劇は、笑いや悔しさを共有する場となり、友情を深めるきっかけにもなりました。
回答者からは「原点にして頂点。初めてやったゲームで、音楽もドット画面も最高でした。カートゲーム、マリオのゲームと言えば最初にこれを思い出すからです」（30代女性／石川県）、「シンプルなレースでありながら、やり込む要素があって熱中しました。友達とのバトルモードも楽しかったです」（30代男性／栃木県）、「姉弟で毎日のように遊んだ。コンピューターと遊んでも楽しいし、2人でやったらもっと楽しい」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：『マリオカート64』（NINTENDO64）／33票1位は「マリオカート64」。4人同時対戦の白熱ぶりは、青春時代の遊びの中心として強烈な存在感を放っていました。放課後に仲間と集まってバトルを繰り返す光景は当時の定番で、勝敗に一喜一憂した思い出がよみがえる人も多いでしょう。仲間と過ごした時間そのものが宝物となり、青春をささげた作品として支持されています。
回答者からは「当時の友達みんな持っていて、集まるたびにやっていた。女の子同士でもハマっていた」（30代女性／三重県）、「1人でも、家族とでも、友達とでも楽しめるので一番遊んでいました。ショートカットが成功した時が快感でした」（30代女性／大阪府）、「兄弟で遊ぶことが多く、64は3人兄弟にもコントローラーが行き渡るためたくさん遊びました。兄やその友人がとてもゲーム上手で、勝てないながらも参加させてくれるのがまた嬉しく、よく覚えています。SFCのマリオカートが難しくあまり楽しめなかった分、操作性の向上した64でのプレイは思った通りの挙動をしてくれるため、グランプリもバトルも楽しかったです」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)