¿ÀÆàÀî¤ÎÌ¾½ê¡¦Âç»³¡¡¤Þ¤µ¤«¡Ä¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼±Ø¶á¤¯¤Ë¥¯¥Þ¡Ö½ÐË×¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡¡°ËÀª¸¶»Ô¤Ï±ì²Ð¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤¤ÂÐºö
¡ÖÂç»³·Ø¤ê¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Î¡ÖÂç»³¡×¡£¤³¤ÎÌ¾½ê¤Ë¤¢¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢»Ô¤Ê¤É¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤Î±ì²Ð¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¡£¤ª¤È¤È¤¤¡¢»Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤¬¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÅÚ»ºÊªÅ¹¤â¤¢¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»²Æ»¤Î±ü¤Ç¥¯¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»ØÀÞ¤ê¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÂç»³¡×¡£»³¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÂç»³°¤É×Íø¿À¼Ò¤Ø¤ÈÂ³¤¯»²Æ»¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢»²ÇÒµÒ¤äÅÐ»³µÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯´Ö40Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î±Ø¡£¤ª¤È¤È¤¤¡¢¤³¤Î±ØÁ°¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»²Æ»¤Ë¤¢¤ëÏÂ²Û»ÒÅ¹
¡Ö¡ÊQ.¥¯¥Þ¤ÏÉÑÈË¤Ë¡©¡ËÍè¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢ÉÑÈË¤Ë¤Ê¤ó¤«¡×
¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼±Ø¤ÎÂ¦¤Ïº£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¡×
¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤Î±ØÁ°¤Ë½ÐË×¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡Ä
´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¥¯¥Þ½ü¤±¡×
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥¯¥Þ½ÐË×¤¬½Ð¤¿¤«¤é¡£»³¤ÎÃæ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¡×
¥¯¥Þ½ü¤±¤ÎÎë¤¬¡£»Ô¤âÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤ËÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥¯¥Þ½ü¤±¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤¿¤á¤Î±ì²Ð¤Î¤Û¤«¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÇÈÄ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¡£Æ»Ï©¤ò²£ÀÚ¤ë¹õ¤¤ÊªÂÎ¡£ÂÎÄ¹1.8¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÕÆâ¶õ¹Á¤È¤ÏÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤Ë¤âÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¹Á¶á¤¯¤ä±ØÁ°¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¡£¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ÎÓÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡ÂçÀ¾¾°¼ù¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³5Ç¯¡¢10Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¥¯¥Þ¤Î¿ô¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï±ü»³¤ÎÊý¤Ç¤¤¤¿¥¯¥Þ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹âÌ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»³¤¬¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊ¬ÉÛ°è¤¬¹¤¬¤ë¡×
¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤â½ÐË×¤¹¤ë¡Èº£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¡É¡£Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
