¡Ö¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í!¡×

¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ä¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ç¸«¤»¤ë­à¥ª¥Õ»Ñ­á¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½÷Í¥¤¿¤Á¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù(30)¡£¸ø±éÃæÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅÄÃæ¤Î­à¥ª¥Õ»Ñ­á¤ò¶¦±é¼Ô¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò(58)¡¢°ËÆ£¤«¤º¤¨(58)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡ÂçÎÓ¤Ï¡Ö²æ¤é¤ÎºÂÄ¹¡ª¡¡ÅÄÃæ¼ù·¯¤È¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÎï¤·¤¤¤ª»Ñ¡×¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¿Æ»ÒÌò¤Ç¤¹¤è¢ö ¼ù¤¯¤óÍ¥¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤♡¤ª2¿Í¡×¡Ö¼ù¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ä¡Ö¼ù¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¹â!!¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»ÒÌò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î²è³Ñ¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

ÅÄÃæ¼ù(º¸)¤ÈÂçÎÓÁÇ»Ò(ÂçÎÓ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@m.oobayashi¤è¤ê)
ÅÄÃæ¼ù(±¦)¤È°ËÆ£¤«¤º¤¨(°ËÆ£¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kazue__itoh¤è¤ê)

¡¡24Æü¤ËÅìµþ¸ø±é(Åìµþ·úÊª Brillia HALL)¤«¤é³«Ëë¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¡¢·§ËÜ¤ÎÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£

 