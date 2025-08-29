¡ÈºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡É¤Ç°Õ¸«¸ò¤ï¤¹¡¡ÌîÅÞ¤ÎÀÐÀî¸©´Ø·¸¹ñ²ñµÄ°÷2¿Í¤ÈÀÐÀî¡¦ÃÚÃÎ»ö¤¬¸©À¯º©ÃÌ²ñ
ÌîÅÞ¤ÎÀÐÀî¸©´Ø·¸¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤¬¡¢¸©À¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æº©ÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¶áÆ£ÏÂÌé½°±¡µÄ°÷¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¾®ÃÝ³®½°±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÆ£µÄ°÷¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÄ®¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤âÎäÃÈË¼¤òÀ°È÷¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¸©Î©³Ø¹»¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç¶õÄ´¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®¤È¤Ê¤ë¤ÈµÁÌ³¶µ°é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¡¢»Ù±çºö¤ò³È½¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÝµÄ°÷¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÆóÆü»ÔÄ®¤Ç¤ÎÀ°È÷¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÉºÒµòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£