»°Ã«¤«¤Ö¤Âè£²ÃÆ¡Ö²ÎÉñ´ìÀäÂÐÂ³º²¡Ê¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡Ë¡ÁËë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡Á¡×¹¬»ÍÏº¡¢°¦Ç·½õ¡¢»âÆ¸¤éÇÛÌò·èÄê
¡¡»°Ã«¹¬´î»á¤¬ºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢£±£±·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖµÈÎã´é¸«À¤Âç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£±£±·î£²¡Á£²£¶Æü¡Ë¤Ç¾å±é¤¹¤ë»°Ã«¤«¤Ö¤¡Ö²ÎÉñ´ìÀäÂÐÂ³º²¡Ê¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡Ë¡ÁËë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡Á¡×¤ÎÇÛÌò¤¬£²£¹Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Î¡Ö·î¸÷Ïª¿ËÏ©ÆüËÜ¡Ê¤Ä¤¤¢¤«¤ê¤á¤¶¤¹¤Õ¤ë¤µ¤È¡ËÉ÷±À»ù¤¿¤Á¡×°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë»°Ã«¤«¤Ö¤¤ÎÂè£²ÃÆ¡££±£¹£¹£±Ç¯¤Ë»°Ã«»á¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄÅìµþ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç½é±é¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡×¤ò²ÎÉñ´ì²½¤¹¤ë¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È´¬¤µ¯¤³¤ë»öÂÖ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÉñÂæ¿Í¤Îµ¤³µ¤ÈÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ë¾å¤Î´î·à¤¬²ÎÉñ´ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤¬¶¸¸Àºî¼Ô²Ö¶ÍÅß¸ÞÏº¡¢ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬ºÂ¸µÆ£ÀîÈ¾Â¢¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤¬»³ËÜ¾®Ê¿ÂÀ¡¢ºäÅì¿·¸ç¤¬Ìý²°Í·½÷¤ªµ×¡¢ÃæÂ¼Ê¡Ç·½õ¤¬ÀõÈø¸ûÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼²ÎÇ·½õ¤¬»Ô»³ÀÖÊ¡¡¢ÃæÂ¼è±¶Ì¤¬¼ÄÄÍ¸Þ½½Îë¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬ºäÅÄ¸×Èø¡¢ºäÅì×½½½Ïº¤¬ÃÝÅç¤¤¤»µÆ¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¤¬Æ¬¼èÍò»°ÊÝ±¦±ÒÌç¤ò±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»°Ã«ºîÉÊ¾ïÏ¢¤Î°¤Æî·ò¼£¤¬ÂçÆ»¶ñÊýµ·±¦±ÒÌçÌò¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¤¬¹ü¤Ä¤®¸¼Ê¡Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£