¥Æ¥ìÅìÂà¼Ò¡¢Î¥º§·Ð¤Æ¡Ä34ºÐ¥¢¥Êà°ì¿ÍÂ©»Ò¤È¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¿´¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¡×¡ÖÊ¸ÌÌ¤Ë¥¸¡¼¥ó¤È¤·¤Ä¤Ä¤ªÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ô¥«¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö°ì½Ö¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊ¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(34)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Â©»Ò¤È¤Î¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª½Ð¤«¤±Ãæ¤Î²ñÏÃ¤Î·ä´Ö¤Î°ì½Ö¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°é»ù¤ÏËÜÅö¤ËÀµ²ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢Çº¤à¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢Ìµ½þ¤Î°¦¤Ã¤Æ¿Æ¤«¤éÃí¤°¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»Ò¤É¤â¤«¤é¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¡¢¡Ö»ê¤é¤Ê¤¤Êì¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ë¥¸¡¼¥ó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ô¥«¤¹¤®¤ÆÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÌµ½þ¤Î°¦¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¤â¤é¤¦¤â¤Î!! ¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¿´¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏRKBËèÆüÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòÇ¯3·î¤ËÆ±¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï21Ç¯3·î¤Ë²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£