¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¾å¶õ¤òÈô¤ó¤À¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¡¢120Æü´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤¢¤¹30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ Âçºå½Ð¿È¤ÎºÇÇ¯¾¯¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¾¾±ºæÆÌð¤µ¤ó
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ËüÇî¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎºÆÄ©Àï¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤½¤Î3ÈÖµ¡¤òÁà½Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå½Ð¿È¤ÎºÇÇ¯¾¯¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¾¾±ºæÆÌð¤µ¤ó¡£Èà¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ËüÇî¾å¶õ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤ËYouTube¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤Î¶õ¤òÉñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ËüÇî³«ËëÆü¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ºÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â»îÎý¤ÏÂ³¤¡¢Å¸¼¨Èô¹ÔºÆÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤ÎÈô¹ÔÃæ»ß¡¢Æ±·¿µ¡»ö¸Î¤Ë¤è¤ë·±ÎýÄä»ß¤Ê¤É¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÁ´¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈô¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶õ¤òÉñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Î¹ÝÅ´¤Îå«¡¢ËüÇî¤Î¶õ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿ËüÇî²ñ¾ì¾å¶õÈô¹Ô¤ÎÅöÆü¤Ï¡¢Àä¹¥¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÆüÏÂ¡£Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡Ä¡£
