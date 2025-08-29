東京都教育委員会は学校と子どもの保護者が良好な関係を築けるよう、保護者によるハラスメントの対応策について今年5月から検討を進めています。

都教育委員会は、29日、教育学の学識者や弁護士らからなる有識者会議を開き、都内の小学校、中学校、高校、特別支援学校に子供を通わせている複数の保護者からヒアリングをおこないました。

保護者からは、「教員も保護者も自分の意見を一方的に言う人が増えている」として議論がかみ合わず対立してしまう場面があると話しました。

また、保護者を不安にさせるような態度をとる教員がいることから「教員のコミュニケーション能力を上げてほしい」という声があったということです。

このほかに、教員が多忙なため「先生が精神的に余裕を持てるようにしてほしい」や、「保護者同士の関係性が希薄で学校への不満などを保護者同士で話せず、教員に直接伝えてしまう」などの意見がありました。

都教育委員会によりますと、教職員からは保護者への話の伝え方や接し方などに悩む声が寄せられているといいます。

今年4月、都で施行されたカスハラ防止条例が学校現場でも適用されることから検討を進めていて、年内には対応策をとりまとめたいとしています。